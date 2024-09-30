同濟大學在法國巴黎舉辦「新時代中法可持續發展合作與展望」論壇

周家貴強調中國致力於進一步全面深化改革，推進高質量發展和高水平對外開放，提高人民生活品質，全面推進中國式現代化，將為世界帶來巨大合作機遇。他高度評價同濟大學過去30年深耕中法教育人文交流取得的成效，鼓勵兩國教育界以中法建交60年為新的起點，深入落實推動未來3年法國來華留學生突破1萬人、歐洲青少年來華交流規模翻一番的重要倡議，用好首屆「中法教育發展論壇」達成的共識成果，深化多領域跨學科務實合作，推進產學研深度融合，助推可持續發展，攜手為中法關系下一個更輝煌的甲子做出新貢獻。

石振明表示，同濟大學是中國對法合作交流起步最早的綜合性高校之一，對法合作30年來，已與60余所法國高校建立了合作關系，校內有20余個專業學院參與對法合作，積澱了深厚的對法合作基礎。他期待未來進一步密切與中法教育界和企業界在人才培養、科研創新等方面的合作，為中法高等教育合作與文化交流注入新動能。

Jean-Baptiste DJEBBARI就中國和歐洲在電動汽車市場的發展和實踐發表了主旨演講。

在分論壇一「中法商學院院長高端論壇——AI時代的商科教育創新與變革」，同濟大學經濟與管理學院院長謝恩介紹了學院中法工商管理人才試驗區項目25年來的人才培養成果，並就如何通過數智化、綠色化、融合化「三化」促進學科轉型高質量發展，與在座商學院院長進行了交流。院長們表示，兩國高校應面向全球科技挑戰和人類可持續發展未來，加強交流互鑒，推進與企業行業的深度融合，深化多領域、跨學科務實合作，共同為培養具有全球勝任力的高水平人才和促進世界可持續發展作出貢獻。

論壇還舉辦了「從數字化到智能化，面向未來的挑戰」「踐行綠色轉型,共享可持續發展新機遇」兩場分論壇，企業界代表針對中法兩國企業在數字化轉型中的差異和共同挑戰展開討論，並提出應加強教育和企業的深度合作以培養適應市場變化的新技術人才。

參加此次論壇的包括歐洲高等商學院（ESCP）院長Léon LAULUSA、格勒諾布爾高等商學院(GRENOBLE)學術校長Philippe MONIN、中歐國際工商學院教授丁遠、絲路商學院教授Richard ABITBOL和Hervé AZOULAY等教育界嘉賓，以及米其林大中華及蒙古區副總裁、人力資源總監李凌，聖戈班可持續發展副總裁Emmanuel NORMANT，華為法國董事高節，上汽歐洲法國分公司總經理郭豪傑，京東歐洲業務拓展總經理孫劼等企業界代表。

同濟大學經濟與管理學院的中法工商管理人才試驗區項目是中國最早開辦的中法雙學位項目之一，設立25年來培養了大批「具有國際視野、通曉國際規則、能夠參與國際事務與國際競爭」的國際化管理精英，在中國同類項目中獨樹一幟，在中法教育、科技、文化交流等方面發揮著重要作用。

SOURCE 同濟大學經濟與管理學院