新華絲路：常州市向全球投資者發布新質生產力細分賽道投資機遇

常州地處長三角的中軸線上，已成為中國先進制造業的重要基地。

近年來，常州加大力度發展新能源產業，培育新質生產力，工業經濟規模突破兩萬億元，制造業增加值占比約43%，均居江蘇省前三位。

在《2024胡潤中國新能源產業集聚度城市榜》中，常州位居第三，投資熱度集聚度連續三年居全國第一。

2020年以來，常州累計實際利用外資105.9億美元（近742.5億元）。大會期間，安賽樂米塔爾的軟磁項目、香港拜爾斯醫療器械項目等重大項目相繼啟動。

此外，常州還在會上以多種語言發布了《外籍人士來常服務指引》，內容涵蓋居留居住、工作、便捷支付等方面的實用服務，旨在將常州打造成更加開放、更加國際化的城市。

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SOURCE 新華絲路