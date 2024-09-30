金沙中國舉辦「盛世回歸----宏物微觀：澳門當代傑出藝術家展」

是次展覽由金沙中國主辦、澳門美術協會協辦，並獲澳門文化局、旅遊局及郵電局全力支持；即日起至1月5日每日上午11時至晚上7時於澳門四季名薈六樓金沙藝廊免費對外開放。

「盛世回歸」展覽展出121件精雕細琢的視覺藝術作品，涵蓋國畫、油畫、水彩、丙烯、速寫、黑纖維筆、電繪及攝影等，九位本地藝術家透過豐富的創作將澳門回歸前後發展的光輝歷程、人文點滴和情愫活現觀眾眼前，藉此一同回溯歷史印記，弘揚家國情懷，同時凝聚力量砥礪前行。此外，透過藝術家們匠心獨運的創作視野，觀眾亦能從他們的多元作品中，在雙慶年之際以宏觀視角見證時代變遷。

是次參展的九位藝術巨匠各擅勝場，更曾於不同時期擔綱澳門郵票設計的重要任務。他們有些細膩描繪龍環葡韻的百年風華、有些則忠實紀錄港珠澳大橋落成的歷史里程碑，這些作品均具有重要的時代意義，同時呼應展覽「宏物微觀」的主題。觀眾可透過展覽欣賞到藝術家部分代表性郵品及其原作，藝術愛好者及郵票收藏者更是不容錯過。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「是次展覽帶領觀眾透過本澳九位殿堂級藝術家的非凡視角，重溯澳門發展歷程中的璀璨片段和風土民情，從而拼湊出時代變遷的壯麗圖像；藉此訴說盛世回歸的輝煌故事，分享雙慶之年的喜悅，為國家和澳門獻上美好殷切的祝福。九位大師風格迥異、媒材多樣，展現了這座城市海納百川、相容並蓄的多元化視野，亦讓金沙藝廊再一次發揮作為高規格藝術交流窗口的作用，為本澳及外地的藝術工作者帶來啟迪。此外，大師匠心設計的郵品亦悉數亮相。一枚枚郵票微繪世情，以微觀視角映照宏觀的歷史變遷，並將時代的波瀾壯闊收納於方寸之間，蘊含重要的歷史和文化意義，極具觀賞價值。」

澳門美術協會會長兼藝術家陸曦表示：「我們從這些郵票作品中，可以看到本地藝術家對澳門這座城市的熱愛。而展覽中所展出的畫作和攝影作品中分別有描繪澳門舊時光的建築痕跡，也有表現新時代的澳門新面貌，具有相當的代表性。是次作品展是我們九位藝術家送給雙慶的一份賀禮，也是澳門中西文化交融的歷史沉澱與回歸後日新月異發展的一個寫照。」

展覽策展人兼藝術家林子恩表示：「『宏物微觀』四字充分體現了九位本澳著名藝術家在方寸天地中所表達的宏圖大志，本次展覽的作品亦生動展示了澳門這座城市如何在歷史的積澱中煥發新生。我們希望通過文化藝術的軟實力，講好澳門故事，並藉此向雙慶回歸這一大日子表示敬意。今次難得金沙中國提供了一個六星級的展場，讓展覽得以淋漓盡致地呈現。我謹代表澳門佳作並以策展人的身份，向金沙中國、澳門文化局、旅遊局、郵電局、澳門美術協會，以及所有參與工作的金沙中國、拍攝及影片製作公司Shotcut Production及澳門佳作同事致以誠摯的感謝，並祝賀所有參與的藝術家！」

出席周一開幕式的主禮嘉賓包括：中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室宣文部副部長白冰；澳門特別行政區政府郵電局局長劉惠明；澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東；澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明；王英偉博士；金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾；金沙中國有限公司行政副總裁兼財務總裁、威尼斯人澳門股份有限公司常務董事孫敏其；陸曦及林子恩。

此外，展覽舉行期間公司將邀請一眾參展藝術家在氹仔益隆炮竹廠舊址及龍環葡韻舉行寫生大師班──「盛世回歸──韻動益隆 名家寫生營」；活動詳情將於稍後公佈。

金沙藝廊旨在為澳門帶來豐富多樣的藝術展覽，從而推動本地文創產業持續發展。藝廊持續邀請本地及國際著名藝術家舉辦形式多樣、種類豐富的藝術文化展覽，透過這個藝術平台為本澳注入多元文化力量，進一步豐富本地居民及旅客的藝術體驗，提升公司在藝術文化範疇投放的資源，並全面配合特區政府推動非博彩項目發展的施政方針。自2022年開幕至今，已先後舉辦十次中外藝術大師的展覽。

如欲下載相關高像素相片，請登入：

https://we.tl/t-baO2xIKnMb

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

傳媒查詢：

金沙中國有限公司 – 企業傳訊部

胡美寶

電話：+853 8118 2268

電郵：[email protected]

鄭文軒

電話：+853 8118 2054

電郵：[email protected]

SOURCE 金沙中國有限公司