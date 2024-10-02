香港的造紙業務：致力於可持續發展

印尼雅加達2024年10月2日 /美通社/ -- 香港作為一座繁華的大都市，嚴重依賴造紙業來滿足其日益增長的人口和蓬勃發展的商業對多樣化產品的需求。從辦公用品到包裝材料，紙張一直是日常生活中不可或缺的一部分。然而，這座城市在平衡這些需求與可持續性、環境責任方面面臨著日益嚴峻的挑戰。作為一個人口稠密、自然資源匱乏[1]的地區，香港在推動紙張可持續性和環境管理方面有着得天獨厚的條件，可以以身作則，為該行業的負責任實踐樹立新的全球標準。

在香港，回收仍是一項重大挑戰，固體廢物量在過去18年裡持續穩步上升。根據Statista的數據和香港減廢計劃的資料，每日固體廢物量從2005年的9377噸增加至2022年的11128噸。其中，廢紙佔20%，廢塑料佔21%，食物垃圾佔30%。這些數據突顯出加強減廢和回收工作的緊迫性，以應對城市日益嚴峻的環境影響。

APP Group是全球領先的紙漿和造紙企業，致力於通過可持續發展的商業實踐應對這些挑戰。APP Group首席可持續發展官Elim Sritaba表示：「我可以自豪地說，我們致力於為造紙業創造一個更加可持續發展的未來。」

為應對這些挑戰，APP Group制定了一項全面的可持續發展政策，重點關注森林保護、低碳運營和社會責任三大領域。通過其《森林保護政策》（FCP），APP致力於制止砍伐森林、恢復退化森林、保護生物多樣性和瀕危物種。

該公司在減少碳足跡方面也取得了長足進步，通過優化生產流程和提高能源效率，2023年的碳排放量相比2018年減少11%。此外，APP還積極承擔社會責任，為當地社區提供醫療衛生、教育支持和基礎設施建設，同時優先考慮員工福利。

在香港的經濟格局中，APP Group發揮着舉足輕重的作用，為本地市場以及更廣泛的亞太地區供應印刷紙、紙巾和包裝材料等紙製品。作為其對全球可持續性承諾的一部分，APP正在香港實施多項旨在環境保護和社會責任的關鍵舉措。

APP Group與其供應商合作，確保他們遵守集團的可持續性標準。這包括進行審計、提供培訓以及支持供應商的發展。其次，APP積極與當地社區合作，通過與相關組織建立夥伴關係，推動社區發展，支持香港的經濟增長。

最後，APP致力於減少廢棄物，並在整個運營過程中推廣循環利用。與2018年的基線相比，截至2023年，APP減少了60%的垃圾填埋量，相當於209533噸。這些努力體現了APP致力於最大限度地減少環境影響，並在香港推廣可持續發展的做法。

總之，APP期待繼續致力於可持續發展，尤其是在香港的經濟環境中，因為可持續發展的趨勢正在塑造香港未來的經濟和環境面貌。

APP Group

APP是印尼一家領先的紙漿、造紙和林業公司，為150多個國家提供高品質的生活用紙、包裝紙和紙張。在印尼和中國開展業務的同時，我們將可持續發展、道德實踐以及員工、社會和環境的福祉放在首位。我們的《可持續發展路線圖願景2030》與ESG（環境、社會和治理）原則保持一致，指導着我們的環境保護、社區支持、生物多樣性保護、碳中和工作。

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