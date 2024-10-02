首屆粵港澳大灣區生命教育論壇暨生命教育骨幹教師培訓精彩開啟

本次論壇主題是"悅享生命真善美"。 會上，有十多位專家學者作了論壇主報告，劉慧教授報告題目為"悅享生命真善美"、澳門教青局郭曉明教授報告了"澳門教育未來發展的政策基礎：回歸25年的反思"、香港教育大學李子健教授報告了"豐盛生命：生命教育的視角"等。

另外，十多位專家學者同時作了專題報告。香港景嶺社創辦人何民傑博士的報道告題目為"道家式生命教育：老子道德經裡的天、人、物、我"為題發表專題報告、香港珠海學院文學與社會科學院院助理教授王冰的專題報告題目為"悅享生命：面向中小學生的生命教育創新與實踐（香港經驗）"、香港教育大學課程與教學學系課程顧問江浩民博士的專題報告題目為"在資訊世界開展生命及價值敎育工作：以香港小學的媒體及資訊素養課題為例"。

近五年來，首都師範大學劉慧教授帶領專家團隊與橫琴伯牙、子期小學積極開展學校生命教育課題研究，深入探索兒童規則養成教育實踐樣態，助力師生生命向真、向善、向美成長，形成了兒童生命規則養成教育研究成果，可為其他學校提供有益借鑒，以此推動粵港澳大灣區生命教育。

本屆論壇由首都師範大學、澳門中華教育會、田家炳基金會、華標生態教育研究院等協辦，珠海橫琴粵澳深度合作區首都師範大學伯牙小學與子期實驗小學聯合承辦，教育部小學教育專業虛擬教研室提供學術支持。來自北京、上海、安徽、重慶、廣東、河北、河南、湖北、遼寧、四川、山東、浙江、雲南、香港、澳門等地區的教育行政部門、大中小幼學校、研究機構、社會機構、實踐基地等單位參150餘人參會。

SOURCE 中國陶行知研究會生命教育專業委員會