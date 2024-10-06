《一起聽團吧》完結掀起音樂浪潮，歡歌助力泛娛樂產業大升級

臺北2024年10月6日 /美通社/ -- 由歡歌與東森聯手打造的全台首檔樂團綜藝選秀節目《一起聽團吧》，從7/7開播，收視率和熱度一路高歌猛進，在9/29的新竹縣體育館總決賽音樂祭中拉下帷幕。台灣首檔樂團選秀綜藝節目，為我們展示了台灣音樂最活力青春的新世代血液，陪伴樂迷們度過了一個無與倫比的熱情夏日。

《一起聽團吧》邀請了四位重量級音樂人：哈林庾澄慶、娃娃魏如萱、金曲獎得主陳君豪、搖滾天王乱彈阿翔作為聽團大大坐陣，為我們上演了精彩的點評指導和搶人大戰；而在藝人合作賽環節中，黃妃、許富凱、玖壹壹、阿跨面、勸世三姐妹、冰球樂團作為飛行嘉賓，與樂團新生代們合作金曲改編賽，產生了奇妙的化學反應；四分衛、美秀集團、傻子與白癡等前輩樂團也一一出場，為樂團們指點迷津，獻上精彩的表演；在9/29的現場音樂祭上，國際知名日本混血樂團，《咒術迴戰》片尾曲《LOST IN PARADISE》的演唱者ALI也親臨舞台，燥翻全場。最後，台灣新生樂團-hue，從海選走到最後的總決賽，一路披荊斬棘，用自己的音樂與實力，奪得《一起聽團吧》總冠軍寶座。

作為本次節目的主要合作方之一，歡歌用自己的獨特方式讓更多人看見新「聲」代樂團們。節目開播之時，歡歌就上線了完整的互動投票功能，開啟評選「最佳樂團」等殊榮爭奪榜，讓所有樂迷都能夠自由為自己支持的樂團投票，透過大眾的眼光來找出未來的明日之星；在敗部復活賽中，歡歌開啟復活榜投票，讓遺憾退場的樂團們能再次回歸，並成功讓遺珠樂團們起死回生，走到總決賽的舞台；在七強樂團的王者之戰中，歡歌獨家上線決賽榜，讓粉絲預測冠軍樂團，這些投票也成為了比賽結果至關重要的一環。歡歌上線的這些活動，讓樂迷們能親力親為支持喜愛的樂團，與樂團們並肩作戰，大大凝聚了樂團與粉絲之間的連結。在節目之外，DYB、高小糕等節目樂手們也時不時現身在歡歌直播間，為大家帶來精彩的線上live聽團體驗，並在直播間與歌迷們親密互動，爆料幕後趣聞，傳授唱歌技巧等，被粉絲戲稱為「一起聽團吧番外篇」。

值得一提的是，《一起聽團吧》所有錄製現場的投票，以及總決賽音樂祭的現場千人投票，均由歡歌APP提供技術支持。正因為歡歌APP專業扎實且先進的網路技術，才得以保證投票的流暢與公平，讓節目能順利地進行。對於本次節目完美的合作，東森電視方表示十分肯定：「感謝歡歌APP在《一起聽團吧》的協助，不僅為節目提供完整的投票頁面配置，還給予專業的技術支援，豐富了節目的完整度，也讓品牌和媒體、節目三方合作開拓了更多可能性。《一起聽團吧》與歡歌APP的合作讓我們看到了歡歌APP團隊的專業性，希望未來有機會能繼續和歡歌APP合作，和我們一起挖掘出更多台灣優秀的音樂人！」

歡歌行銷總監David也分享：「樂團對台灣音樂來說有著深刻的影響，他們所寫的歌曲除了反映當下社會氛圍, 更是膾炙人口的K歌必點曲目。歡歌APP很開心這次能與東森電視和一起聽團吧節目合作，不僅玩出了品牌與媒體的合作新形式，也一起達成了我們想為台灣音樂圈盡份心力的初衷。三個月下來接受各種風格迥異的樂團洗禮，也帶給歡歌APP更多對於音樂的想像與啟發。期待未來能繼續與東森電視攜手，玩出更多有趣的音樂合作案。」

在這個後浪輩出的多元化音樂時代，歡歌作為K歌社交APP的龍頭，不僅是一個展示音樂才華的舞台，更是新聲代音樂人夢想起飛的溫床。歡歌透過與《一起聽團吧》、《聲林之王》等各種音樂節目合作，為那些懷揣著音樂夢想的年輕人提供了一個展示自我、實現夢想的機會。歡歌跨界與不同的音樂產業方合作，不僅是對音樂文化的傳承和支持，更是一種對社會責任的踐行。透過這樣的活動，歡歌能夠發掘並培養更多優秀的音樂人才，豐富台灣的音樂產業生態圈。同時，這種對音樂行業的鼓勵和對年輕一代的支持，也體現了歡歌對音樂多樣性和創意價值的重視，推動了新生代歌手在台灣音樂的影響力。歡歌也希望藉此機會，與更多產業合作，為台灣泛娛樂生態做貢獻，一起推動音樂文化的繁榮發展！

SOURCE 歡歌APP