馬來西亞森林城市：金融特區的崛起開創了區域經濟新紀元

第二財政部長介紹，森林城市是馬來西亞第一個為家族辦公室提供零稅率的地方，他還說，在良好的基礎設施、有競爭力的人才庫、健全的普通法實踐和有效的治理的支持下，家族辦公室的機會比比皆是。

金融區的發展對柔佛州意義重大，尤其是在國際金融和銀行領域。柔佛州政府致力於引進先進的金融業態和金融基礎設施。憑藉毗鄰亞太金融中心新加坡的獨特優勢，森林城市金融特區將與新加坡形成互補合作而非相互競爭的新型金融生態系統，有望成為東盟地區的金融「雙核引擎」。

森林城市金融特區的建設將為柔佛州帶來更多的投資機會，創造更多的就業崗位，促進當地經濟的快速發展。同時，該金融特區也將進一步提升柔佛州在國際金融領域的地位和影響力，為區域經濟的繁榮做出積極貢獻。

金融專家對該金融區的發展前景充滿信心。他們認為，森林城市金融特區的建立將為區域經濟增長注入新的動力。獨特的地理位置、優越的政策環境、完善的基礎設施，有望吸引大量金融資源聚集，形成強大的金融產業集群。

森林城市正在積極推動申請「馬來西亞數字地位」。符合條件的企業將享受為期10年的企業所得稅豁免。2024年7月，森林城市一號島正式列為免稅島，這將吸引更多的投資者和企業入駐，進一步促進其經濟發展。

森林城市正在申請「馬來西亞數字地位」，符合條件的公司可享受10年企業所得稅豁免。2024年7月，一號島被列為免稅島。柔佛州政府計劃在森林城市設立投資大馬協調中心（IMFC）。憑藉多重優惠政策，森林城市已成為「特區中的特區」，吸引著政府部門和企業，它將點燃區域經濟發展的引擎。

SOURCE 森林城市