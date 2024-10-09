耀中幼教學院通過研究生學位課程機構評審，同時歡迎新校長

校董會對耀中幼教學院的所有成員深表謝意，特別是校長袁海球教授。袁教授將於本月下旬榮休，他自 2019 年以來一直領導學院不斷發展壯大，不論在課程發展或學術研究和社區發展工作方面，亦成績斐然。

李敬廉教授將出任校長暨兒童發展講座教授，於今年11月初就職。李教授在香港教育大學擔任教育與發展科學中心總監及幼兒教育學系系主任，經驗豐富。他之前曾在新加坡南洋理工大學國立教育學院和澳洲邦德大學擔任要職。

耀中幼教學院校董會主席陳保琼博士表示：「我們熱烈歡迎李敬廉教授加入耀中大家庭。他豐富的專業知識和經驗將帶領學院在袁教授奠定的堅實基礎上持續發展，再創佳績。」

李教授在澳洲悉尼大學取得學士學位，並於澳洲麥覺理大學獲博士學位。他多次被列入世界前2% 被引用次數最多的科學家名單中，其研究重點是認知發展心理學。

關於耀中幼教學院

耀中幼教學院為耀中教育機構附屬機構，是亞洲首間及唯一專注於幼兒教育的學位頒授高等教育學府，屬香港政府《專上學院條例》(第320章) 轄下獲認可的高等院校，並屬《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的公共性質慈善機構及慈善信託。

學院的前身為耀中社區書院(YCCC)，於2008年成立並於2014年獲政府認可開辦幼教高級文憑課程，是香港首間提供正規學前教師培訓的自資高等教育院校。2018年，耀中社區書院升格為耀中幼教學院，推出幼兒教育榮譽學士學位課程(BEdECE)，成就了耀中教育機構「由嬰幼兒到學士」(Baby to Bachelor) 教育的循環，亦彰顯了耀中教育機構90年在教育界發展的里程碑。2022年，學院成為本港首間開辦校長證書資格的自資院校。耀中幼教學院位於田灣，其市區分校位於九龍塘。

耀中幼教學院矢志培育更多富熱誠、敢創新的幼教工作者，帶動香港的幼教師潮，為更多孩子及家庭帶來積極深遠的影響，一同成就更美好的將來。

SOURCE 耀中幼教學院