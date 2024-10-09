大行與優貝建立全新戰略合作

發布會上，中國玩具和嬰童用品協會會長梁梅女士作重要發言。她表示：「大行與優貝在各自領域都有著深厚的積澱和卓越的表現，此次戰略合作必將為行業樹立一個新的標桿。衷心地希望這樣的合作能夠帶動更多企業，積極探索，勇於創新，共同推動中國玩具和嬰童用品行業的持續健康發展。」

中國自行車協會主任鄭小玲女士作重要致辭，表示大行與優貝戰略聯盟的建立，是對「共享、共贏、共發展」理念的生動實踐。相信通過深度合作，大行與優貝將引領整個自行車行業向更加智能化、個性化、綠色化的方向邁進。

大行集團創始人韓德瑋博士以「共享經濟 推動產業高質量發展」為主題發表重要講話。韓德瑋博士表示大行一直致力於輕便環保交通工具的研發，目前已取得500多項自行車專利。除了將這些專利技術應用在大行自己的產品上以外，還率先在全球推出了「共享360」計劃，與眾多品牌廠商協同合作、互利共贏。此次與優貝強強聯合，是「共享360」戰略計劃的又一落實，亦是國內自行車市場邁入新發展的一大步。

優貝董事長仝立新先生發表重要演講，表示優貝一直深耕兒童自行車領域，堅持自主研發及技術創新，為全球兒童及青少年提供實用安全的騎行產品。攜手合作，勢必能讓雙方在技術研發、產品創新、品牌影響上邁上新的台階，在國內乃至全球市場留下濃墨重彩的一筆。

會議上，大行集團創始人韓德瑋博士與優貝董事長仝立新先生，共同揭曉五款雙品牌聯名童車。優貝品牌總監劉暢先生，對本次合作的新品進行現場講解。新品在外觀設計、制造工藝、安全性能、騎行體驗等層面進行煥新升級，為國內童車市場帶來更多新選擇，雙方的合作更是給用戶提供了一個一站式的解決方案。

打造聯名童車，是戰略合作的第一步。大行國內銷售部經理許宏郴先生，在發布會上圍繞自行車市場未來趨勢展開演講，表示大行與優貝還將在技術創新、渠道營銷、服務推廣等維度進行深度品牌合作，為騎行愛好者創造更豐富、更多元、更優質的消費場景和服務，助推城市綠色出行新風尚。

此次合作將涵蓋大輪（大行公路車、山地車）+中小輪（大行20寸以下折疊車）+小輪的完美搭配。

未來，大行與優貝還將通過聯合營銷、跨界合作等方式，共同打造品牌形象，傳遞健康、環保的生活理念，推動自行車行業高速發展。

SOURCE DAHON