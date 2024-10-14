世界標准日：天合光能引領標准化，攜手應對氣候挑戰

中國常州2024年10月14日 /美通社/ -- 10月14日，我們迎來了第55個世界標准日。本年度的主題聚焦於「應對氣候變化的標准」，強調了標准化在全球氣候行動中所扮演的關鍵角色。聯合國提出的17個可持續發展目標中，清潔和可持續的能源供應位列其中，目標是到2030年，確保全球所有人都能獲得負擔得起、可靠、可持續的現代能源服務。

天合光能長久以來以實際行動減緩氣候變化。隨著全球光伏產業不斷擴大，只有通過遵守全球統一的標准，各企業才能在世界范圍內協同合作，確保能源轉型的成功。天合光能是標准化的推動者和踐行者，助力全人類共同邁向可持續發展的道路。

技術標准：創新引領能源轉型

截至目前，天合光能先後26次創造電池轉化效率和組件功率的世界紀錄，累計專利申請超過5600件，引領中國光伏行業首提IEC國際標准，打破了由國外主導國際標准的格局；同時主導或參與220項國內國際標准制定，並榮獲BSI頒發的「標准先鋒獎」

成為標准化引領者的背後，是一項項技術標准打下的牢固基礎。天合跟蹤長期聚焦智能跟蹤支架研發，主導發布了《光伏跟蹤支架智能跟蹤性能測試方法》這一行業標准。

在210組件尺寸標准化進程上，天合光能依然引領行業：2021年，在中國光伏行業協會指導下，天合光能聯合行業企業實現210組件整片60片和66片等版型的標准化；2023年，天合光能再度聯手行業企業，就矩形硅片中版型組件尺寸標准化達成共識。

組件尺寸看似只是技術細節，但在運輸減排方面具有創新性意義。航運業占全球溫室氣體排放量的近3%，而天合光能首創的210R矩形中版型組件能夠最大化（98.5%）利用集裝箱空間，提高集裝效率，減少運輸中的碳足跡。

環境標准：堅持「零碳」運營

作為能源轉型的領導者，天合光能在生產中積極采取碳中和行動，並制定減排目標：在2025年前將溫室氣體（類別1和類別2）排放強度減少50%，並積極推動節能降耗項目。

天合光能所有制造工廠均按ISO 14064標准進行溫室氣體排放盤查，並通過第三方認證，碩果累累：天合光能義烏基地榮獲「零碳」工廠（I型）並升級為四星認證、鹽城大豐基地通過德國TUV萊茵審核獲得「零廢」和「零碳」工廠三星認證證書、位於西班牙維亞納的支架制造工廠獲得Bureau Veritas授予的碳足跡認證。

除工廠減排外，天合光能的組件生產也積極踐行綠色標准。至尊及至尊N型系列組件通過了UL EPD認證並與意大利EPD實現互認，至尊N型小金剛系列組件通過挪威及國際EPD認證，在全生命周期內的環境影響符合國際標准。至尊N型全系列產品獲得產品碳足跡（CFP）認證。

安全標准：讓每一度電更安全

光儲產業的發展不僅要依靠創新的技術，還必須依托嚴格的安全標准。天合光能始終秉持安全至上的理念，將產品的安全合規作為生產的首要任務，確保為全球客戶提供安全、可靠的能源產品。

天合光能一直嚴守ISO 9001國際質量管理體系標准，執行嚴格的質量檢測和監控流程，並且獨創更全面的ISO 9001+。天合儲能產品在今年獲得了多家第三方權威機構的廣泛認證，涵蓋了從電芯安全到整體系統的各個方面，包括電氣安全、溫控性能、熱失控安全、艙級IP防護等級驗證、以及消防可靠性等多個維度。這些認證結果表明，天合儲能系統在極端條件下依然能夠確保安全和穩定運行。在一系列嚴格的國際標准的背書下，天合將長久致力於「讓每一度電更安全」的承諾。

結語：標准化聯結共同命運

清潔能源技術已成為聯結全球共同未來的關鍵，而踐行標准化正是對應對氣候變化這一使命的有力承諾。在世界標准日之際，天合光能重申標准化對光儲產業發展的重要性，並承諾繼續以實際行動推動全球能源轉型，助力實現可持續發展的目標。

SOURCE 天合光能