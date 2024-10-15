美年大健康：專注於提升生活質量的行業先鋒

香港2024年10月15日 /美通社/ -- 美年大健康，作為中國領先的健康檢查與醫療集團，宣佈將在香港展開全新的體檢服務，旨在為廣大香港市民提供質優價低的健康檢查選擇。此次服務的推出，標誌著美年大健康在國際市場上的進一步拓展，助力更多人關注和維護自身健康。

美年大健康成立於2004年，總部位於上海，經過近20年的發展，已在全國近300個城市設有超過600家檢查中心，服務約3000萬人次，累計為近2億人次提供了專業健康檢查服務。作為中國規模和影響力顯著的醫療集團，美年大健康致力於通過先進的醫療技術和優質的服務，滿足不同人群的健康需求。

**多層次的體檢服務**

美年大健康在香港推出的體檢服務將涵蓋多個品牌，以滿足不同市場人群的需求。包括針對大眾市場的美年大健康和慈銘，以及面向中高端市場的慈銘奧亞和美兆，這些品牌將提供多層次、全方位、精准化和個性化的健康檢查服務。

為了確保服務的高效性和專業性，美年大健康在全國範圍內配備了900多臺CT設備、500多臺磁共振成像儀和4700多臺超聲波設備，確保為客戶提供先進、準確的檢查服務。

**價格優勢顯著**

美年大健康的體檢項目在價格上相較於香港市場平均低三到五倍，尤其是大型儀器檢查（如MRI和CT掃描）更具價格競爭力。例如，香港單次磁共振檢查費用高達15000元以上，而美年大健康的磁共振綜合套餐平均僅需3000元左右，極大地減輕了市民的健康檢查經濟負擔。

**一站式健康管理平臺**

美年大健康不僅提供全面的健康檢查服務，還涵蓋健康諮詢、健康評估和健康管理服務，致力於構建一個健康管理的生態系統。基於強大的數據分析能力和標準化的醫療服務體系，美年大健康將為香港市民提供高品質的健康管理服務，推動預防醫學的發展。

**展望未來**

美年大健康將繼續秉持守護人們生命健康的使命，致力於構建全方位、全生命週期的數位化健康服務平臺。未來，公司還將拓展口腔、專科診療、慢病管理等領域，力爭成為醫療和大健康領域的行業領導者。

美年大健康的香港體檢服務將於近期正式啟動，期待為香港市民的健康生活貢獻力量。更多資訊，敬請關注美年大健康官方網站。

**媒體聯繫人：徐偉軒

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