亞洲保險公司為何必須立即行動：播客揭秘行業顛覆性創新

新聞提供者

Novo AI

16 10月, 2024, 12:30 CST

新加坡2024年10月16日 /美通社/ -- 在最新一集《亞洲保險科技播客》(Asia InsurTech Podcast)中，April Insurance和Tokio Marine的戰略合作伙伴Novo AI的聯合創始人談到了大家越來越擔心的一個問題：數字化轉型不力正給亞洲保險業帶來風險。

這期節目探討了創新如何推動行業從注重分銷轉向後端轉型，並指出未能緊跟這些變化將使眾多亞洲保險公司面臨業務風險。

亞洲保險業正在經歷什麼？

保險科技正在發生轉變，不再只是關注面向客戶的分銷改進，而是開始徹底革新後台流程。人工智能和自動化對於保險公司內部運作的變革至關重要。該領域的一項重要創新是重新定義理賠的處理、分析和核實方式。這讓保險公司能夠淘汰過時的機器人流程自動化(RPA)解決方案，從而進一步提高理賠處理效率，並減少錯誤。

隨著客戶期望的不斷變化，保險公司面臨著越來越大的壓力，不得不采用先進的技術來保持競爭力。數字化轉型的緊迫性前所未有，尤其是在這個由新技術和消費者需求變化驅動的日新月異的環境中。

為何亞洲保險公司面臨風險？

許多亞洲保險公司都難以跟上這些變化。賠付的增長速度超過了保費收入，利潤空間也在不斷縮小，造成了利潤率難以為繼的危險循環。這種不平衡迫使許多保險公司提高保費，進一步加劇了與客戶的緊張關系。

此外，一些亞洲市場的欺詐率高得驚人，欺詐性索賠比例高達35%。由於系統過時，保險公司難以有效打擊欺詐行為，導致資源大量流失。許多公司還抗拒變革，擔心對既有系統造成干擾，而這只會讓他們更加脆弱。

舊技術無法高效處理復雜的非結構化數據，導致索賠處理緩慢、成本增加，進而削弱了客戶的信任。客戶正轉向技術更先進的競爭對手，這進一步加劇了轉型的緊迫性。

行業領導者是如何解決這一問題的？

保險巨頭正與初創企業合作，共同推動數字化轉型，利用尖端技術實現業務現代化，並保持競爭力。這些行業先驅正通過接受變革、克服內部阻力，為整個行業樹立新的標桿。想知道他們具體是怎麼做的嗎？

我們將在《亞洲保險科技播客》裡分享所有細節——請點擊此處收聽節目，了解他們的策略和制勝之道！

SOURCE Novo AI

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