安盛保險宣布「信利再中國」更名為「安盛環球再保險」

強化品牌協同效應並拓展中國大陸再保險業務

香港2024年10月17日 /美通社/ -- 安盛保險（百慕達）有限公司（「安盛保險」）欣然宣布，旗下「信利再保險（中國）有限公司」（「信利再中國」）正式更名為「安盛環球再保險（上海）有限公司」（「安盛環球再保險」），英文名為AXA International Reinsurance (Shanghai) Company Limited (「AXA International Re」)。更名已獲得國家金融監督管理總局（「金管總局」）批准，並於2024年10月16日完成工商變更登記。此舉標誌安盛集團在擴大和加強中國大陸再保險業務方面創下重要的里程碑。

安盛環球再保險（AXA International Re）對業務專注如一，在今年4月完成收購後，已獲得所有監管批准，以進行必要的公司變更和重要董事及高管提名。安盛環球再保險（AXA International Re）將通過數據運用、定價策略和市場專業知識提升優勢，並著重產品開發和定價，為中國大陸市場的客戶提供更廣泛的再保險解決方案。

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「AXA安盛自1990年代起進入內地保險市場。作為全球領先的保險公司，我們積極改進業務發展策略，不斷擴大在中國大陸版圖的業務版圖。此次將公司名稱策略性更名為『安盛環球再保險』，體現了我們對中國大陸市場的重視，彰顯我們致力向客戶提供創新高效的再保險解決方案，利用我們在全球豐富的經驗分散風險，並與 AXA 安盛品牌締造協同效應。全靠AXA 安盛大中華區各團隊之間通力合作，提升我們的業務能力，以確保我們在蓬勃的大中華區市場取得成功。我們感謝國家金融監督管理總局在過渡期間給予的支持，以及各團隊的共同努力，他們的付出對我們的再保險業務增長至關重要。」

憑藉在大中華區的豐富經驗、專業知識、基礎建設和龐大網絡，安盛保險將致力完善制定和實施業務拓展策略，以支持其在中國大陸的業務發展。透過具針對性的發展戰略有效服務當地市場，滿足中國大陸客戶的特定需求。

關於AXA安盛

AXA安盛為AXA安盛集團之成員。AXA安盛集團是全球領先的保險公司，業務遍佈51個市場，服務全球9,400萬名客戶，並以「致力守護，推動未來」為宗旨。

作為一家在香港擁有最多元化業務的保險公司，我們提供人壽、健康及一般保險的全面保障及服務，並且是最大的一般保險服務供應商及主要的健康和僱員福利保障供應商。我們的目標不單只為客戶提供綜合保障，更希望能夠成為個人、企業及社區的全方位夥伴。我們的核心服務承諾是透過積極聆聽客戶需要及、投資及發展科技和數碼轉型，不斷創新產品及服務和豐富客戶體驗。

AXA 安盛致力承擔社會責任，以推動各界應對氣候變化、為社區創造共同價值為重要使命。我們非常榮幸成為首家關注大眾心理健康的保險公司，我們透過提供不同產品、服務，並進行具代表性的研究以提高大眾對心靈健康的關注。我們的整體可持續發展策略建基於氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，以氣候政策和提高生物多樣性為重點。我們承諾將環境、社會和管治元素融入我們的業務，務求在投資者、保險供應商、國際模範企業的三大角色上作出貢獻構建可持續未來。

此新聞稿亦上載至AXA安盛的網頁：AXA.COM.HK

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SOURCE AXA安盛