坎布雷克斯在北卡羅來納州達勒姆開設新的穩定儲存設施

Cambrex行政總裁Tom Loewald表示：「自2022年收購Q1 Scientific以來，我們已策略性地擴大了我們的業務足跡，為全球客戶提供更佳服務。這一首個北美設施的開幕標誌著Q1 Scientific成長的重要里程碑。」

Q1 Scientific的擴展補充了其在愛爾蘭沃特福德（Waterford）和比利時列日（Liège）現有設施的能力，並與Cambrex在杜罕（Durham）的現有分析服務網站共同設置。

Q1 Scientific董事總經理Stephen Delaney補充道：「憑藉位於杜罕的能力和專業知識，我們現在可以提供穩定性存儲以外的服務，例如臨床和商業產品的穩定性測試和其他分析服務。」

Cambrex繼續擴大其在北美和歐洲網絡的能力和產能，以滿足對外判藥物開發和製造服務日益增長的需求。

Cambrex簡介

Cambrex是全球領先的合約開發和製造組織（CDMO），在整個藥物生命週期中負責開發和製造藥物，以及提供全面的分析和IND支援服務。

Cambrex擁有40多年的豐富經驗和一支由2000名專家組成的團隊，為北美和歐洲的環球客戶提供服務，提供一系列專業原料藥技術和能力，包括連續流、受管制物質、固態科學、材料表徵和高效活性藥物成分（API）。

Q1 Scientific（Cambrex旗下公司）簡介

Q1 Scientific是Cambrex旗下公司，是為製藥、醫療器械和生命科學行業提供環境控制穩定性儲存服務的領先供應商。Q1 Scientific憑藉十年的專業知識，在愛爾蘭和比利時最先進的設施，能夠保護重要突破和足以改變生活的創新。透過採用Q1 Scientific的服務，公司可以加快新藥進入市場，同時避免建造和監控自家儲存室的費用。Q1 Scientific於2022年6月獲Cambrex收購。

SOURCE Cambrex