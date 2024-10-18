新華絲路：亞美尼亞記者在中國東部宜春市探尋中國傳統文化

Gayane表示，我看到鄉村集市非常有趣，武術師傅教我的功夫動作也讓我意識到這是一種需要技巧的力量。

參觀袁州譙樓是她旅程的另一亮點。作為中國乃至世界上現存最早的地方時間天文台之一，這座千年古樓至今依然屹立在宜春城的中心，成為當地重要的文化地標。

我對這裡用來測量時間的古老器具非常好奇，還嘗試了撞鐘，她興奮地說道。

在新康府莊園，Gayane品嚐了豐富的宜春美食，包括迎客五子茶、宜春炒粉、彬江小炒黃牛肉等。她開心地介紹道，這些菜餚非常美味，唯一難以適應的就是辣椒。

除了美食，Gayane還親身體驗了宜春的非遺文化。在體驗夏布畫創作時，她被這種江南水鄉獨特的藝術形式深深吸引。老師用中國畫水彩顏料在夏布上創作，通過細膩的線條展現出當地的風土人情。

中秋之夜，Gayane參與了宜春第十八屆月亮文化旅遊節的閉幕式。整個晚會以中秋拜月、火龍追月、荷花燈映月和焰火攬月為主題，絢爛的煙花表演和無人機編隊秀將宜春的獨特文化元素展現在夜空中，營造出極具視覺衝擊的中秋盛宴。

煙花秀美得令人陶醉，我用相機記錄下了每一個精彩瞬間，真的是浪漫至極，她激動地說，非常感謝大家的熱情款待，今天的體驗令我難忘。也歡迎大家來亞美尼亞做客！

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SOURCE 新華絲路