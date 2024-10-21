東軟教育健康醫療科技園開工！"教醫養康旅"戰略佈局進一步推進

香港2024年10月21日 /美通社/ -- 2024年10月18日上午，在大連市委、市政府及高新區的指導下，在金秋細雨中，東軟教育健康醫療科技園項目開工奠基，標誌著東軟教育科技集團在"教醫養康旅"戰略佈局上又邁出了堅實一步，將為大連市康養產業發展和數字人才培養注入新動能。遼寧省委常委、大連市委書記熊茂平，大連市委常委、副市長李丹，大連市人大常委會副主任艾華，大連市副市長李大民，大連市政協副主席、高新區黨工委書記駱東昇，大連高新區黨工委副書記、管委會主任胡凡等政府領導，東軟創始人、董事長劉積仁，東軟教育科技集團總裁溫濤，大連東軟信息學院校長郭權，合作夥伴代表，建設方代表，媒體界代表及東軟教育科技集團的教職工代表等出席開工奠基儀式。儀式由東軟教育科技集團總裁溫濤主持。

（活動視頻詳見文末網盤鏈接）

東軟創始人、董事長劉積仁表示，東軟在大連扎根發展的二十六年，是與時代共興、與城市同行的二十六年。在政府各級部門的大力支持下，從由家村建立起的"全國第一所筆記本大學"，到東軟軟件園河口園區、大連東軟信息學院博川校區的相繼落成，再到2家專科醫院、1家康養機構的陸續投入使用，在每一輪的戰略調整和創新發展過程中，東軟順應了社會需求，也在不斷設計自己的未來。養老事業和養老產業是國家戰略、是民生工程、是經濟引擎，更是時代和社會賦予企業的光榮使命。東軟將充分依托在教育、科技、醫療、健康領域的深厚積澱與資源優勢，積極打造"教-醫-養-康-旅"五位一體的創新養老服務生態，成為我們發展的"第二條曲線"。他表示，東軟教育健康醫療科技園項目落成後，將以科技創新為引擎，以生態建設為基礎，以人才培養為支撐，以IT賦能社會變革發展為己任，助力大連市打造在全國具有示範作用的銀髮經濟新模式，為推動經濟社會發展貢獻東軟的智慧和力量。

東軟創始人、董事長劉積仁表示，東軟在大連扎根發展的二十六年，是與時代共興、與城市同行的二十六年。在政府各級部門的大力支持下，從由家村建立起的"全國第一所筆記本大學"，到東軟軟件園河口園區、大連東軟信息學院博川校區的相繼落成，再到2家專科醫院、1家康養機構的陸續投入使用，在每一輪的戰略調整和創新發展過程中，東軟順應了社會需求，也在不斷設計自己的未來。養老事業和養老產業是國家戰略、是民生工程、是經濟引擎，更是時代和社會賦予企業的光榮使命。東軟將充分依托在教育、科技、醫療、健康領域的深厚積澱與資源優勢，積極打造"教-醫-養-康-旅"五位一體的創新養老服務生態，成為我們發展的"第二條曲線"。他表示，東軟教育健康醫療科技園項目落成後，將以科技創新為引擎，以生態建設為基礎，以人才培養為支撐，以IT賦能社會變革發展為己任，助力大連市打造在全國具有示範作用的銀髮經濟新模式，為推動經濟社會發展貢獻東軟的智慧和力量。

大連高新區黨工委副書記、管委會主任胡凡在致辭中表示，東軟教育健康醫療科技園項目深度融合教育、醫療、健康創新要素，充分聚焦信息技術、科教文旅、生命健康三大關鍵領域，致力在"教育科技""醫養科技""消費科技""人工智能"等方向上實現創新，助力大連打造國際化康養產業發展示範區。高新區將一如既往為項目建設，提供最大支持、最優服務、最強保障，確保項目成為雙方拓展合作、相互成就的又一典範。希望東軟教育高標準、高效率、高質量推進項目建設，持續拓展康養產業佈局，匯聚優質資源，打造大連康養產業的知名品牌，為大連、遼寧乃至全國的康養事業作出更大貢獻。

熊茂平、李丹、艾華、李大民、駱東昇、胡凡、劉積仁、溫濤、郭權共同啟動"東軟教育健康醫療科技園項目"開工建設。

東軟教育健康醫療科技園項目位於大連高新區數碼路北段，依托大連東軟信息學院省級大學科技園雄厚基礎，通過規劃建設綜合醫院、學生實訓基地、研發中心、公寓等，打造專業領域康養人才實踐實訓平台、科技成果轉化平台、創新創業孵化平台以及城市級智慧康養綜合服務平台。展望未來，東軟教育健康醫療科技園項目將以高標準的規劃、卓越的設計以及精益求精的建設質量，打造成為具有國際影響力的示範性教育健康醫療科技園區。

（活動視頻及高清圖片見鏈接: https://pan.baidu.com/s/1Qd8bd1lXkfQqaHrP0k2nMw?pwd=e8ue 提取碼: e8ue）

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