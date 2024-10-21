台灣證交所董事長林修銘率團訪中東三國，強化國際連結並吸引外資投資台灣市場

除機構投資人外，證交所團隊此次也拜訪多家中東交易所，分享台灣資本市場扶植新經濟產業籌資的成功經驗，尤其是在ETF及ESG領域的卓越表現。配合政府「亞洲資產管理中心」計畫，證交所將積極推出主動式及多資產等ETF新產品及跨境雙邊掛牌方案，希望藉由此次訪問，強化雙邊合作，探索未來共同發展ETF商品的可能性。

此外，林修銘董事長本次亦出席J.P. Morgan利雅德中東論壇並擔任與談人，向與會者介紹台灣資本市場在AI供應鏈的關鍵角色、新經濟產業的推廣、以及ETF市場的成長性，展示台灣市場的全球競爭力。林董事長在與談中分享：「台灣市場的市值自2020年以來已倍增，達2.2兆美金，其關鍵因素在於AI革新帶來的投資以及強勁的本土ETF市場發展等。我們相信，在AI驅動台灣ICT產業的發展、以及未來配合政府亞洲資產管理中心計畫推出主動式及多資產ETF等雙重引擎下，台灣資本市場的成長發展將可持續吸引國際投資人的目光。」

台股長期受到外資青睞。自2023年11月以來，外資在台股持股比重已連續10個月超過四成，交易占比更是長期維持在三成以上，成為台股價量齊揚的重要支柱。根據證交所統計，截至9月30日，台灣股市今年漲幅達23.94%，表現強勁且領先國際主要股市；同時，台灣上市公司2024年上半年營收及獲利均較去年同期顯著增長，顯示出台灣企業強勁的成長動能。

自2023年起，台灣證交所多次由林修銘董事長率團前往新加坡、日本及歐美等重要國際金融中心交流，此次前進中東，期望能夠開發當地資金，吸引更多油元投資台灣市場，並尋求更多的跨國合作機會，強化台灣資本市場的國際連結。

SOURCE 台灣證交所