永遠的承諾：在峴港凱悅度假村及水療中心見證海邊誓言

籌備一場夢想中的婚禮應該如墜入愛河般自然順暢。在峴港凱悅度假村及水療中心，從選擇完美的場地到設計花卉和定制菜單，每一步都經過精心安排，確保婚禮完美呈現你們獨特的愛情故事。

無論你想要的是海濱儀式、優雅的室內慶典，還是像「水上漫步」這樣神奇的體驗，所有細節都將妥善處理，讓你可以專注於每一個難忘的瞬間。在婚禮手冊的支持與靈感下，你將能無憂無慮地享受這一天的每一分美好，安心迎接所有精心策劃的細節。

2024「永遠屬於你」婚禮活動

在2024年11月30日前預訂峴港凱悅度假酒店的婚禮，即可享受額外兩間俱樂部客房兩晚免費入住，並有機會贏取釜山柏悅酒店或悉尼凱悅酒店兩晚住宿。此外，婚禮花費滿5,000美元及以上的新人還可獲得30,000凱悅積分獎勵。此優惠同樣適用於誓言重溫儀式。

精緻美食與奢華住宿

用美食慶祝你們的愛情，無論是海邊雞尾酒派對，還是優雅的晚宴，每道菜都精選新鮮的當地食材，包括峴港最優質的海鮮。慶典之後，你和賓客們可以在奢華的住宿中放鬆——可以選擇面朝大海的客房、時尚的公寓，或寬敞的泳池別墅，一切都為終極放鬆而設計。

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SOURCE 峴港凱悅度假村及水療中心