「異世界小說：對泰國文學進行現代化演繹，吸引新一代讀者」

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
22 10月, 2024, 11:15 CST
曼谷2024年10月22日 /美通社/ -- 來自朱拉隆功大學下屬文學院的助理教授Hattakarn Areesilp，正在通過使泰國文學教育更具吸引力、更易接觸、與現代讀者聯系更加緊密，來革新泰國文學教育。她創新的教學方法，將傳統泰國故事與異世界小說以及當代媒體相結合。她的目標是，將泰國文學課堂轉變為充滿活力的環境，讓學生在這樣的環境中積極參與討論，對歷史背景提出疑問，並與當今社會問題建立聯系。
在與來自泰國先皇理工大學的副教授Kittichai Kasemsanti博士合作的情況下，助理教授Hattakarn的作品包括兩本插圖書：《Khun Chang Khun Phaen：Khun Chang提交散文形式的請願書（異世界版）》和《人魚傳說：Phra Aphai Mani王子逃離巨人Nang Phisuea Samut之手》——這兩本書也是泰國學校課程的必讀書目。這些傳統敘事經過改編，旨在激發學生的批判性思維和熱烈討論，使它們既忠於其文化和文學淵源，又能引起年輕學生的共鳴和興趣。
助理教授Hattakarn的方法深受異世界小說的啟發，這是一種在日本漫畫和網絡漫畫中非常流行的體裁。通常，異世界的故事情節涉及角色被傳送到不同的世界或身體，為熟悉的情節提供全新的視角。助理教授Hattakarn的改編作品鼓勵學生成為文學世界中的觀察者，促使他們重新思考各種主題和問題。例如，在《Khun Chang Khun Phaen》中，學生會被要求反思Nang Wan Thong死刑判決背後的社會和歷史原因，從而在歷史背景下探討正義和道德的復雜性。
助理教授Hattakarn在其《基礎泰國文學》課程中發起的「Thai Rith項目」，已經發展成為一門完整的課程，名為《泰國文學與當代媒體》。這門課程允許學生創作各種媒體作品，包括漫畫、游戲和角色設計，所有創作靈感均來源於泰國文學作品。通過彌合傳統文學與現代媒體之間的鴻溝，古老的角色和故事變得更加貼近人心和引人入勝，從而表明泰國文學是一項活生生的文化遺產。助理教授Hattakarn希望激勵年輕一代去探索其價值，幫助他們找到文學與自己生活之間的聯系，同時培養創造力和批判性思維。
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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