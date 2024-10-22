「異世界小說：對泰國文學進行現代化演繹，吸引新一代讀者」

曼谷2024年10月22日 /美通社/ -- 來自朱拉隆功大學下屬文學院的助理教授Hattakarn Areesilp，正在通過使泰國文學教育更具吸引力、更易接觸、與現代讀者聯系更加緊密，來革新泰國文學教育。她創新的教學方法，將傳統泰國故事與異世界小說以及當代媒體相結合。她的目標是，將泰國文學課堂轉變為充滿活力的環境，讓學生在這樣的環境中積極參與討論，對歷史背景提出疑問，並與當今社會問題建立聯系。

在與來自泰國先皇理工大學的副教授Kittichai Kasemsanti博士合作的情況下，助理教授Hattakarn的作品包括兩本插圖書：《Khun Chang Khun Phaen：Khun Chang提交散文形式的請願書（異世界版）》和《人魚傳說：Phra Aphai Mani王子逃離巨人Nang Phisuea Samut之手》——這兩本書也是泰國學校課程的必讀書目。這些傳統敘事經過改編，旨在激發學生的批判性思維和熱烈討論，使它們既忠於其文化和文學淵源，又能引起年輕學生的共鳴和興趣。