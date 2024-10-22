亞索爾群島建立北大西洋最大海洋保護區網絡

葡萄牙蓬塔德爾加達2024年10月23日 /美通社/ -- 隨著全球各地為《聯合國生物多樣性公約》第16次締約方大會（CBD COP16）做準備，亞索爾群島自治區（Autonomous Region of the Azores）通過了具有里程碑意義的法案，正式設立北大西洋最大海洋保護區網絡。

這項歷史性決定保護了亞索爾群島周圍30%的海域，面積達287,000平方公里，其中一半屬於全面保護區，禁止任何自然資源的開採，為海洋生態提供了絕對的保障。另一半的保護區域則屬於高度保護區。此舉標誌著全球海洋保育的重要里程碑，並為即將到來的生物多樣性談判樹立了強而有力的典範。

亞索爾群島的決定正值關鍵時刻，全球各國正在努力推動《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》（Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework）的實施。該框架中，196個國家/地區達成共識，認為在2030年前保護全球30%的陸地和海洋（30x30目標）對地球的未來健康至關重要。這項立法為歐盟2030年生物多樣性策略（Biodiversity Strategy for 2030）樹立了典範，並推動了全球海洋保護目標的實現。

海洋保護區被廣泛認為是全球應對生物多樣性喪失及建立海洋應對氣候變化韌性最有效的工具。考慮到全球僅有不到3%的海洋受到全面或高度保護，亞索爾群島的領導地位更顯鼓舞人心。

「亞索爾群島一直以其獨特的海洋自然環境而聞名，通過這項決定，我們正引領未來走向一個富饒而充滿活力的海洋。海洋是我們共同身份的不可或缺的一部分，對社會、文化和經濟而言皆至關重要。我們致力於保護和恢復海洋，以支持健康的藍色經濟。我們透過基於科學和參與性過程所作出的決定，保護30%的海域，為其他地區樹立了一個榜樣，必須立刻跟隨，以確保地球的未來健康。」亞索爾群島區域政府主席José Manuel Bolieiro表示。

亞索爾群島屬葡萄牙，位於北大西洋中部，是由九個火山島嶼組成的群島。亞索爾海域面積約為1,000,000平方公里，佔葡萄牙水域的55%和歐洲水域的約15%。該處擁有北大西洋中一些最重要、獨特且脆弱的島嶼、開放海域和深海環境。如今獲批的海洋保護區網絡為大自然提供庇護，包括鯊魚、魚類、鯨魚、深海珊瑚以及獨特的熱泉生態系統，這將促進健康的海洋，而藍色經濟及亞索爾社區皆依賴於此。

這個海洋保護區網絡的建立成功得益於廣泛的參與過程。整體而言，政府召開了超過40場會議，與來自各個領域的代表進行交流，包括漁業、海運、海洋旅遊營運商和環境非政府組織等。最終結果是基於該地區最佳可用科學，共同合力設計出一個有利於人類、自然和經濟的海洋保護區網絡。

媒體包內容包括：

水下及無人機高解像度照片

保護區網絡高解像度地圖

亞索爾群島海洋生物的B卷影片素材

講者名單

海洋保護區：促進海洋健康的關鍵工具

海洋保護區（MPA）是指在海洋中為了保護自然而設立的區域，對人類活動施加限制。科學研究表明，完全和高度保護的海洋保護區（MPA）對自然和人類都能帶來最大的好處。根據海洋保護區指南，不同類型的保護定義如下：

完全保護：不允許任何開採或破壞性活動；所有可減輕的影響均被降至最低。 高度保護：僅允許對環境影響較小的輕度開採活動，並將所有其他可減輕的影響降至最低。 輕度保護：雖然存在一定程度的生物多樣性保護，但允許中度至重大程度的開採和其他影響。 最低保護：允許大規模的開採和其他影響，但該地點仍能在某種程度上提供保護效益。

海洋保護區已被證明能夠：

恢復魚類種群並增強生物多樣性，透過外溢效應使當地漁業社區受益

保護瀕危物種的重要棲息地

提高生態系統對氣候變化和污染的韌性

促進可持續生態旅遊的機會

支持沿海社區的可持續生計

關於Blue Azores

「藍色亞索爾群島」（Blue Azores）計劃專注於亞索爾海洋的保護與可持續利用，基於最優質的科學知識，並鼓勵社區參與，旨在促進、保護和提升該群島的海洋自然資本，為該地區的可持續經濟發展開創新的途徑。因此，它促進海洋的保護、自然的提升以及依賴於自然的活動，並推動可持續的藍色經濟發展。該計劃源於亞索爾群島地區政府（Regional Government of the Azores）、藍色海洋基金會（Oceano Azul Foundation）和韋特研究所（Waitt Institute）之間的夥伴關係，並與亞索爾大學（University of the Azores）合作推進。

欲知詳情：

BlueAzores.org

事實與數字

SOURCE Blue Azores