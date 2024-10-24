國泰世華香港分行支持「香港品質保證局三十五周年專題論壇」

綠色金融貸款比重提升至約兩成 獲「香港綠色及可持續金融大獎」六項殊榮

台北2024年10月24日 /美通社/ -- 國泰世華香港分行致力落實可持續金融發展，今年以活動夥伴身份，支持香港品質保證局[1]於18日舉辦的「香港品質保證局三十五周年專題論壇」，並於論壇中舉行的「香港綠色及可持續金融大獎2024」頒授典禮上勇奪六項殊榮，包括「傑出綠色和可持續貸款結構顧問（紡織業）」、「傑出綠色和可持續貸款結構顧問（水務業）」等大奬，並由國泰世華香港分行行長簡啟源先生為首，帶領三名分行代表，共同獲得兩個「傑出綠色和可持續金融發展領袖」及兩個「傑出綠色和可持續金融發展策略專才」等共四個個人獎項。

國泰世華香港分行已連續三年榮獲「香港綠色及可持續金融大獎」，國泰世華香港分行行長簡啟源先生表示：「我們十分榮幸再度獲得香港品質保證局的肯定。國泰世華香港分行過去兩年積極協助多家企業打造合適的ESG融資方案，在本行整體的未償還貸款比重中，綠色金融相關貸款從2022年近一成，提升至今年9月約兩成的水平。我們也於2022年與香港品質保證局簽署策略合作備忘錄（MOU），期望未來可以深化雙方在綠色金融業務上的推廣及合作範疇，協助更多不同領域的客戶打造合適的ESG融資方案，加速社會低碳轉型。｣