國泰世華香港分行支持「香港品質保證局三十五周年專題論壇」
新聞提供者國泰世華銀行
24 10月, 2024, 13:00 CST
綠色金融貸款比重提升至約兩成 獲「香港綠色及可持續金融大獎」六項殊榮
台北2024年10月24日 /美通社/ -- 國泰世華香港分行致力落實可持續金融發展，今年以活動夥伴身份，支持香港品質保證局[1]於18日舉辦的「香港品質保證局三十五周年專題論壇」，並於論壇中舉行的「香港綠色及可持續金融大獎2024」頒授典禮上勇奪六項殊榮，包括「傑出綠色和可持續貸款結構顧問（紡織業）」、「傑出綠色和可持續貸款結構顧問（水務業）」等大奬，並由國泰世華香港分行行長簡啟源先生為首，帶領三名分行代表，共同獲得兩個「傑出綠色和可持續金融發展領袖」及兩個「傑出綠色和可持續金融發展策略專才」等共四個個人獎項。
國泰世華香港分行已連續三年榮獲「香港綠色及可持續金融大獎」，國泰世華香港分行行長簡啟源先生表示：「我們十分榮幸再度獲得香港品質保證局的肯定。國泰世華香港分行過去兩年積極協助多家企業打造合適的ESG融資方案，在本行整體的未償還貸款比重中，綠色金融相關貸款從2022年近一成，提升至今年9月約兩成的水平。我們也於2022年與香港品質保證局簽署策略合作備忘錄（MOU），期望未來可以深化雙方在綠色金融業務上的推廣及合作範疇，協助更多不同領域的客戶打造合適的ESG融資方案，加速社會低碳轉型。｣
今年「香港品質保證局三十五周年專題論壇」以「可持續金融」、「ESG」、「氣候適應」三大策略為題，匯聚來自海外和香港本地多名政商界企業領袖、專家學者擔任演講嘉賓，全日活動吸引超過800名高級行政人員共襄盛舉，包括香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇先生、前聯合國秘書長暨全球綠色增長研究所總裁潘基文先生、中國認證認可協會常務副會長兼秘書長黃繼先先生等。共同聚焦「ESG及可持續融資如何實現聯合國可持續發展目標及提升氣候應變能力」、「金融市場可持續發展披露的全球通用基準最新發展」、「國際標準趨勢以及綠色和可持續銀行與融資經驗」等三大面向，分享如何利用現有資源、連結跨域夥伴，為環境可持續發展盡一份力。
擔任演講嘉賓之一的國泰世華銀行副總經理温珍瀚先生針對「綠色和可持續金融經驗」為題進行分享，温珍瀚先生表示：「國泰世華銀行積極推動可持續金融發展，可持續貸款金額近年顯著上升，雖然息口走勢不明朗，但去年可持續連結貸款(Sustainability-Linked Loan)金額對比2022年提升95%，綠色貸款金額呈現雙位數增長。國泰世華亦積極利用在台灣可持續貸款市場的成功經驗協助海外客戶，而現時在香港已成為國泰世華第二大的可持續貸款市場。我們期望繼續與香港品質保證局合作，深化綠色金融業務的推廣及合作。｣
展望未來，國泰世華銀行將持續關注國際可持續發展趨勢，包含氣候風險及生物多樣性等議題，落實可持續金融先行者的承諾，積極將可持續精神融入營運與各項服務，發揮正面影響力，均衡帶動亞太地區產業全方位可持續發展。
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[1] 香港品質保證局是香港特區政府於1989年成立的非牟利公營機構，多年來致力推廣優質管理辦法，促進環境保護、可持續發展和負責任投資。
SOURCE 國泰世華銀行
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