師傅創業當老闆！桃青創資源中心微型創業助攻

桃園2024年10月24日 /美通社/ -- 桃園青創資源中心再次助力青年圓一個創業夢！這次，彬淋水電的范小姐及其先生在中心的全方位支持下，成功從水電師傅的身份轉變為創業老闆，讓他們多年來的創業夢想得以實現。范小姐的先生擁有8年水電師傅的經驗，技術精湛，月薪穩定，日子過得不錯，但夫妻倆始終懷抱著創業夢。對他們來說，創業並非一時興起，而是一直想做的事。儘管對未來充滿期待，但「如何開始？」始終是橫在他們面前的難題。創業的風險、不確定性以及家庭的責任，使他們遲遲無法踏出第一步。

直到某天，透過朋友介紹得知桃園青創資源中心，這個契機成了他們夢想的起點。經過初步的諮詢後，資源中心不僅幫助他們釐清創業方向，還提供了全面的資源支援，包括青創貸款申請、會計輔導和行銷策略等全方位諮詢服務。因為每一步都有專家的一對一指導，讓他們感受到創業路上的溫暖扶持。