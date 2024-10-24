師傅創業當老闆！桃青創資源中心微型創業助攻
新聞提供者桃園市青年局
24 10月, 2024, 14:40 CST
桃園2024年10月24日 /美通社/ -- 桃園青創資源中心再次助力青年圓一個創業夢！這次，彬淋水電的范小姐及其先生在中心的全方位支持下，成功從水電師傅的身份轉變為創業老闆，讓他們多年來的創業夢想得以實現。范小姐的先生擁有8年水電師傅的經驗，技術精湛，月薪穩定，日子過得不錯，但夫妻倆始終懷抱著創業夢。對他們來說，創業並非一時興起，而是一直想做的事。儘管對未來充滿期待，但「如何開始？」始終是橫在他們面前的難題。創業的風險、不確定性以及家庭的責任，使他們遲遲無法踏出第一步。
直到某天，透過朋友介紹得知桃園青創資源中心，這個契機成了他們夢想的起點。經過初步的諮詢後，資源中心不僅幫助他們釐清創業方向，還提供了全面的資源支援，包括青創貸款申請、會計輔導和行銷策略等全方位諮詢服務。因為每一步都有專家的一對一指導，讓他們感受到創業路上的溫暖扶持。
對很多人來說，創業意味著負債、風險、不穩定，范小姐起初也有同樣的擔憂，「但資源中心的出現，像是為我們開了一扇門。中心提供的創業一條龍服務，從基礎諮詢到深入輔導，涵蓋創業的各個面向，讓我們對創業不再那麼害怕。」專家們的教學與建議，成了這對夫妻創業路上的關鍵。專家建議他們以社群媒體與網路廣告拓展客源，取代實體店面，藉此降低成本。這不僅大幅減少了創業初期的負擔，還讓他們的水電服務憑藉著「當成自己家一樣」的好口碑，在網路上迅速打開市場。范小姐希望將自己的創業故事與成功模式能分享給更多跟他們一樣的桃園青年。
桃園青創資源中心積極推動「創新創業單一服務窗口」，針對創業者提供一對一專家免費諮詢，幫助解決實務操作中的疑難雜症；對於缺乏創業好點子的民眾，中心每年舉辦超過164堂創業課程。有興趣的民眾可以關注青創資源中心的Facebook粉絲專頁「桃園青創事」，或撥打創業諮詢專線(03)422-0908，為自己的創業旅程點燃希望與信心。
此為桃園青年事務局廣告。
SOURCE 桃園市青年局
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