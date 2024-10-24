大象汽車電動卡車啟動示範實驗，助力日本知名物流企業電動化轉型

未來，大象汽車計劃擴大產品陣容，包括各種新一代能源商用車。同時致力於全方位的品質管理，關註每一個細節。目前，大象汽車已經在埼玉縣戶田市建立並運營PDI中心及零部件中心。此外，為提升售後服務質量，公司與附屬維修店和廣域維修網絡合作，確保在全國範圍內提供高效、便捷的無縫服務。

最近，隨著物流行業碳中和的需求日益迫切，山中運送在下屬的川崎營業所率先引入了大象汽車的ZM6電動卡車，該車將用於川崎市及周邊地區的商超配送服務。山中運送將通過此次為期約6個月的示範實驗，收集駕駛體驗及電力消耗數據，以此推廣業務的電動化。與此同時，大象汽車將根據實驗獲得的數據用於下一步產品改良和未來的產品開發，從而讓駕駛員和用戶更加方便地使用我們的產品，並持續提高產品的安全性。

由於山中運送的車庫和營業所位於住宅區，結合電動卡車的「靜音性」和「二氧化碳零排放」等優勢，山中運送與大象汽車同步開展示範實驗，推動全面電動化進程。

大象汽車將繼續致力於開發滿足客戶需求的產品和技術，助力新能源商用車的普及和碳中和目標的實現，推動構建可持續發展的社會。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

大象汽車ZO Motors官方網站

https://zo-motors.com

SOURCE 大象汽車