東京晴空塔專門開放展望台提供特別觀光服務，為入境遊客呈現藝妓、相撲等日本文化

東京2024年10月25日 /美通社/ -- 全球最高的獨立式廣播塔東京晴空塔(TOKYO SKYTREE)的運營商東武塔晴空塔股份有限公司(TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.)已開始為入境遊客提供觀光服務，旨在讓遊客從塔所在的墨田區欣賞日本文化。觀光項目包括在正常營業時段外，特別允許遊客入塔，在展望台上欣賞藝妓（日本傳統藝人）和相撲表演，並拍照留念。

詳情請訪問：

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/premiumevent（英語）

https://www.tokyo-skytree.jp/cn_t/event/premiumevent（繁體中文）

觀光行程包括夜間體驗，即在營業時段結束后，入境遊客可在塔的展望台上俯瞰夜景，還可欣賞墨田區「花街」（即娛樂區）藝妓的舞蹈表演，這種文化可以追溯到江戶時代（1603年-1867年）。

另一項行程是清晨體驗，遊客可在展望台上一邊欣賞日出，一邊享用以東京當地食材特別烹制的早餐。同時，還能觀看前相撲選手的相撲表演，親自穿上相撲選手服裝參加模擬相撲比賽，並拍攝專業照片留念。

該公司還提供一個迷你體驗項目，遊客可在私人導遊的陪同下優先進入東京晴空塔，並獲贈墨田區傳統雕刻玻璃器皿——江戶切子(Edo kiriko)酒杯作為紀念。

東武塔晴空塔希望入境遊客能夠享受到東京晴空塔獨有的非凡體驗。

行程圖片

相撲場上的相撲手：

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用東京當地食材製作的特色早餐：

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與藝妓一起玩「Ozashiki Asobi」遊戲：

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俯瞰東京夜景的藝妓表演：

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關於東京晴空塔

東京晴空塔高634米，是全球最高的獨立式廣播塔。其內設兩個展望台：350米高的天望甲板(Tembo Deck)和450米高的天望回廊(Tembo Galleria)，可將東京的壯觀景色盡收眼底。每當夜幕降臨，東京晴空塔就會以淡藍色「粹」(Iki)、江戶紫「雅」(Miyabi)和吉祥橘「幟」(Nobori)三種燈光呈現出絢麗多彩的景象。在季節慶典和其他活動期間，還可以看到特別的燈光。

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SOURCE 東武塔晴空塔股份有限公司