沙特阿拉伯工業與礦產資源部邀請礦業公司參與第七輪許可申請

沙特阿拉伯利雅德2024年10月25日 /美通社/ -- 工業與礦產資源部（The Ministry of Industry and Mineral Resources，簡稱「MIM」）誠邀勘探與採礦公司參與第七輪勘探許可申請。此輪許可申請共包含七個地點，總面積超過1070平方公里，將於十月中旬開始接受投標，並計劃於十二月公佈中標者。

此次可供競標的地點包括：

Wadi al Lith： 該地點面積達243.87平方公里，位於麥加地區（Mecca Region），距吉達（Jeddah）約200公里。礦產資源包括銅、金、鋅。

該地點面積達243.87平方公里，位於麥加地區（Mecca Region），距吉達（Jeddah）約200公里。礦產資源包括銅、金、鋅。 Jabal Baudan： 該地點面積達244.92平方公里，位於吉達（Jeddah）以南約200公里處。礦產資源包括銅、金、鋅。

該地點面積達244.92平方公里，位於吉達（Jeddah）以南約200公里處。礦產資源包括銅、金、鋅。 Jabal Sabha： 該地點面積達171.5平方公里，位於沙特阿拉伯中部，距離吉達（Jeddah）港約650公里。礦產資源包括銀、鉛、鋅（以及鉭、金、鈷）。

該地點面積達171.5平方公里，位於沙特阿拉伯中部，距離吉達（Jeddah）港約650公里。礦產資源包括銀、鉛、鋅（以及鉭、金、鈷）。 Jabal al Ad Dimah： 該地點面積為210.90平方公里，位於吉達（Jeddah）以南約200公里處。其礦藏包括銅、金、鋅。

該地點面積為210.90平方公里，位於吉達（Jeddah）以南約200公里處。其礦藏包括銅、金、鋅。 Jabal al Klah北部： 位於阿拉伯地盾（Arabian Shield）東部的阿爾達瓦迪米地帶（Ad Dawadimi Terrane），距離吉達（Jeddah）約750公里，距離利雅得（Riyadh）約320公里。該處佔地98.15平方公里，擁有大量的銀、鉛、鋅礦床。

位於阿拉伯地盾（Arabian Shield）東部的阿爾達瓦迪米地帶（Ad Dawadimi Terrane），距離吉達（Jeddah）約750公里，距離利雅得（Riyadh）約320公里。該處佔地98.15平方公里，擁有大量的銀、鉛、鋅礦床。 Jabal al Klah南部： 佔地19.21平方公里。該地點位於阿拉伯地盾（Arabian Shield）東部的阿爾達瓦迪米地帶（Ad Dawadimi Terrane），距離吉達（Jeddah）約750公里，距離利雅得（Riyadh）約320公里。礦產資源包括銀、鉛、鋅。

佔地19.21平方公里。該地點位於阿拉伯地盾（Arabian Shield）東部的阿爾達瓦迪米地帶（Ad Dawadimi Terrane），距離吉達（Jeddah）約750公里，距離利雅得（Riyadh）約320公里。礦產資源包括銀、鉛、鋅。 Umm Hijlan（Mamilah）：該地點面積為78.4平方公里，位於麥加地區（Mecca Region），距吉達（Jeddah）港約270公里。礦產資源包括金、鉛、銅。

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SOURCE Saudi Ministry of Industry and Mineral Resources