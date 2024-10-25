千禧酒店及度假村煥新推出「我的千禧」全球賓客忠誠計劃

「我的千禧」忠誠計劃煥新升級，讓積分賺取與兌換選項無縫銜接，休閒與商務旅客更能悠享多重獎勵。會員在MHR旗下酒店不僅能專享獨特禮遇與超值優惠，提升住宿體驗，還能通過入住和用餐累積積分，並用積分兌換免費房晚、餐飲券等專屬好禮。

MHR全球品牌、營銷與忠誠計劃總監Carolyn Wishnowski表示：「『我的千禧』忠誠計劃的煥新推出，是公司發展的一個重要裡程碑，凝聚了我們數月來的精心研究與不懈努力。該計劃旨在為會員打造難忘的時刻，並提供更為豐厚的獎勵。無論是慶祝重要時刻，還是享受輕松愉悅的商務之旅，會員都能以最貼合自身旅行需求的方式，靈活累積並兌換積分。」

提升會員等級

會員等級提升後，解鎖的獎勵也隨之增多。Silver會員（每年入住10-19晚）可享受提前入住、延遲退房和免費迎賓禮等特權；而尊爵會員（每年入住20晚及以上）則將享有更多專屬優惠，包括免費使用俱樂部酒廊和房型升級服務。此外，餐飲折扣也隨會員等級提升而遞增，尊爵會員在指定餐廳與酒吧用餐，可享受最高25%的優惠。

MyMillennium BIZ

MHR還推出了MyMillennium BIZ，這一全新計劃專為企業客戶打造，取代了原有的MyMillennium Pro。企業預訂者通過預訂商務客房及會議，不僅能賺取積分，還能享受額外獎勵積分、免費升級等多重禮遇。此舉再次彰顯了MHR致力於為所有賓客提供專屬忠誠計劃的堅定承諾。

MHR臨時首席運營官兼首席商務官Saurabh Prakash表示：「『我的千禧』與MyMillennium BIZ的煥新推出，展現了我們對為各類賓客打造個性化體驗並提供忠誠度獎勵的不懈追求。這些計劃旨在確保無論是休閒旅客還是企業旅客，都能享受到量身定制的無縫體驗，使其在千禧酒店及度假村的每一次停留都更加難忘。」

賓客可注冊「我的千禧」計劃，暢享個性化入住體驗和獎勵。

SOURCE Millennium Hotels and Resorts