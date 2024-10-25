新華絲路：中國杭州蕭山區在現代化進程中大力推進高質量發展

今年，蕭山還實施了「AI+新製造」行動，部署了以圖靈小鎮（計算機技術和人工智能方向的產業集聚區）為核心的2300P先進算力，並設立5000萬元的「算力券」，為購買算力資源的單個主體提供最高可達200萬元的補助，以鼓勵企業在該區開展更多AI項目。

蕭山力爭到2025年，培育5個以上具有影響力的垂直應用大模型，形成10個示範性應用場景，培育20項高價值關鍵產品，引育30家高競爭力AI企業，規上製造業企業人工智能應用滲透率達到30%以上。

蕭山區還著重通過技術手段展示其8000年文化，以在現代化進程中保持文化自信和活力。蕭山跨湖橋遺址博物館運用多媒體互動展示、獨木舟模擬操控、觸摸屏遊戲等高科技手段，讓遊客通過互動體驗跨湖橋文化的深厚底蘊。

在數字化和智能化浪潮的推動下，蕭山還運用數字化手段加快推進社會治理現代化。走進蕭山社會治理中心指揮大廳，一塊巨大的數字屏幕映入眼簾，通過智治系統實時監測477項城市體征指標，覆蓋了城市安全、城市環境、公共服務等六大領域。

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SOURCE 新華絲路