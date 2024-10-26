寧德時代驍遙超級增混電池全面開啟增混「大電量」時代

隨著增混車型逐漸成為新能源車市場中的主力軍，增混車型純電駕駛負面體驗問題也日益凸顯。續航短、補能慢、低溫衰減等痛點，成為關鍵挑戰。

寧德時代驍遙超級增混電池，讓車主徹底告別了傳統增混車型因純電續航短而帶來的頻繁充電煩惱，做到 「充電一次，通勤一周」；另一方面，寧德時代驍遙憑借「充電10分鍾，補能超280km」的優秀表現，解決了增混車主的補能焦慮 。

亮眼的續航和超充性能背後，是技術研發的持續突破。寧德時代國內乘用車事業部CTO高煥在發布會現場具體介紹了寧德時代驍遙超級增混電池的技術創新。

寧德時代驍遙電池采用了正極材料表面修飾技術，結合創新的高壓電解液配方形成「納米級防護層」，有效減少了活性層的副反應。正極材料中還引入了高活性激發態粒子，大幅提升鋰離子在材料中的傳輸效率。寧德時代還構建了SOC全場景高精模型，SOC控制精度提升了40%。材料創新結合BMS智能算法優化，讓寧德時代驍遙電池的純電使用率整體提升了10%以上，實現了超過400km的純電續航。此外，寧德時代通過對電池充放電極化特性建模，打造了電池多級功率預測控制策略，讓增混車的功率性能也再次提升20%。

此外，寧德時代將4C超充技術也「復刻」到了寧德時代驍遙電池上，實現「充電10分鍾，補能超280km」。正極快離子導體包覆技術、負極二代快充石墨和新型納米包覆技術、多梯度分層極片設計和全新的超高導電解液配方，使鋰離子的穿透「縱享絲滑」，讓增混車型也能享受純電般的極致充電體驗。

寧德時代鈉離子電池技術此次也在寧德時代驍遙超級增混電池上進行了落地應用，打破了新能源車型的低溫局限性，實現零下四十度極寒環境可放電，零下三十度可充電，零下二十度更是與常溫駕駛體驗沒有差別。

為了進一步提升寧德時代驍遙電池的低溫性能，寧德時代圍繞鈉離子電池技術做了三個方面的技術創新。

依托寧德時代首創的AB電池系統集成技術，寧德時代驍遙電池包將鈉離子電池與鋰離子電池按一定比例和排列進行混搭、串聯、並聯集成，實現電池低溫續航提升5%。其次，寧德時代將鈉離子電池作為AB電池系統的SOC監測標尺，來輔助標定鋰離子電池的電量，使系統整體控制精度提升了30%，純電續航裡程額外增加10km以上。針對鋰離子電池、鈉離子電池低溫性能上的差異，寧德時代還開發了全溫域電量精准計算BMS技術，在全天候場景下對不同化學體系針對性分區管理，有效解決了高低溫惡劣環境下電量預測失真或動力性能降級等問題。

寧德時代驍遙超級增混電池的高性能和超強實力，依托於高可靠和高安全性。從原材料篩選與分子設計開始，寧德時代構建了一套包括多級防護結構、極限制造工藝、全方位測試驗證、以及大數據預警在內的可靠性管理與評價體系。

目前，寧德時代驍遙電池已經成功落地多個車型品牌，包括理想、阿維塔、深藍、啟源、哪吒。預計到2025年，包括吉利、奇瑞、廣汽、嵐圖等在內的近30款增混車型，都將配備寧德時代驍遙超級增混電池。

寧德時代驍遙超級增混電池的發布,是寧德時代堅持為用戶打造優質出行體驗帶來的又一次行業革新。未來，寧德時代將通過不斷的技術創新，為用戶帶來更加極致的新能源體驗，加快推動全面電動化的進程。

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)