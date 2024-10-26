應科院嶄新科技亮相創新科技嘉年華

在應科院充滿未來感的展位上，市民可親身試駕Formula A虛擬賽車、試玩榮獲國際獎項的寶石鑒定儀辨別真假鑽石、在機器導盲犬帶領下在全黑環境中尋寶、試戴光學透視頭戴式顯示器化身藥劑師參與虛擬藥房互動遊戲等，藉此體驗車聯網、人工智能、物聯網感測、數字和物理孿生等技術在日常生活中的實際應用。

「創新科技嘉年華」是創科界的年度旗艦活動，今年以「科技引路 創新啟航」為題，是「慶祝中華人民共和國成立七十五周年」的亮點活動之一，藉一系列有趣互動遊戲及展覽，加深大眾對創科的認識，並提升年輕一代對創科的興趣，鼓勵他們投身創科行業。應科院的展位（黃區C-11）設於科學園12W一樓，展多項科技包括：

Formula A

市民可以親身駕駛虛擬賽車，體驗智慧出行車聯網技術。車輛穿梭香港與大灣區（港珠澳大橋）之間的跨境路線，通過智慧出行管理平台，交通仿真平台及交通大模型技術，提高道路安全和改善交通管理、為未來城市創造一個更安全、更高效的創新交通解決方案。



「鑽」研「真」寶

應科院的「寶石眼：寶石鑒定儀器」榮獲「第49屆日內瓦國際發明展—評審團嘉許金獎」，是一個融合多種技術的全自動鑒定器，能在一分鐘內進行多項測試，快速區分天然鑽石、人造鑽石及其他寶石。此項技術使寶石鑒證過程更加專業、簡單和高效。



導盲犬小A

應科院正在開發能夠以視覺解讀人際互動及環境的技術，利用自主式機器人人體檢測技術，未來冀望能做到物體識別。這有如導盲犬為視障人士導航，避開障礙和危險，協助他們自主生活。



我的虛擬藥房

應科院開發基於單組合離軸光學設計的一體化光學透視頭戴式顯示器（HMD），以專利的顯示和感測技術，加上輕量和低功耗的專利設計，讓用戶舒適地體驗現實世界和虛擬環境結合。此技術已在香港公立醫院藥劑部應用，用以輔助藥物識別及補貨流程。



真的能信任你的視覺嗎？

在惡劣天氣或陰暗環境下，能見度變低，單靠人類視覺作判斷並不可靠。為此，應科院開發了先進的多模態影像融合方法，輸入普通照片、紅外熱成像和夜視圖像，進行新型神經網絡處理，去除雜訊和合併圖像，以生成穩定且增強的融合影像，從而提升監控系統和自主導航車輛的可視效果及物體識別能力。



工廠管理與智慧製造的融合

智慧製造徹底改變了傳統的製造思維，使機器與機器、機器與人之間能夠相互溝通，實現高度客製化、智慧化和服務導向的商業模式，快速應對市場變化。應科院研發的數字孿生技術，在生產線組裝過程前進行設計、優化和驗證；而物理孿生則讓機器人和設備按照優化計劃進行工作。



虛擬化身製造者

應科院開發電腦視覺及人工智能生成內容的技術，創作帶有語音和頭部動畫的虛擬角色影片，實現了全自動化的內容創作，毋需專業的編輯或剪輯技能，輕鬆生成精彩的虛擬人物影片。

此外，為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，創新科技及工業局與應科院今日攜手合辦「香港新質生產力及新型工業參觀團」，在應科院「創新科研中心」向公眾展示香港創科成果，以及在發展新質生產力、推動新型工業化方面的卓越成就及未來展望。

應科院安排了不同遊戲和技術展示，包括5G時間敏感網絡技術、3D集成電路及智慧城市應用、無線通訊分析系統、虛擬自動駕駛車聯網遊戲、智能藥櫃、起重機安全技術測試模型、同軸共聚焦三維綫掃描測量系統及機器視覺平台等，藉此讓參觀者加深了解應科院的核心科技和應用範疇。

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,500項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,100項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽http://www.astri.org。

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）