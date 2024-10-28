山西品牌絲路行走進歐洲探尋新機遇

據悉，山西品牌絲路行是山西省在「一帶一路」倡議下，堅持「共商、共建、共享」原則，通過與世界各國互通有無、優勢互補，實現合作共贏舉辦的重要經貿交流活動，同時也是山西構建內陸地區對外開放新高地的重要平台。

在2024年山西品牌絲路行歐洲專場活動期間，山西省在倫敦、巴塞羅那舉辦了貿易投資推介會，與當地有關政府部門、商協會、工商界及企業、園區進行了深入對接交流。

當地時間10月9日，2024英國伯明翰國際水處理及空淨展在伯明翰國家展覽中心開幕，29家來自山西省的活性炭、濾芯、鑄管件、閥門、泵等生產企業參展，借助展會平台開拓海外市場。

10月10日，山西品牌絲路行走進倫敦，舉辦山西—英國貿易投資推介會，通過宣傳推介、展覽展示、對接洽談，進一步推動山西與英國多領域經貿交流合作。山西省貿促會相關負責人表示，此次貿易投資推介會，就是為了幫助雙方企業更好地了解彼此貿易投資優勢、政策方向和營商環境，為進一步加深雙方企業在經貿領域的合作搭建平台、提供便利。

在英國期間，山西品牌絲路行經貿團拜訪了英中貿易協會，雙方就進一步加強交流合作、共促企業開拓市場進行座談。

10月13日，山西品牌絲路行走進西班牙，在藝術之都巴塞羅那舉辦山西—西班牙貿易投資推介會，開展宣傳推介、對接洽談，助推山西與西班牙各領域深化交流合作。

在西班牙期間，山西品牌絲路行經貿團拜訪了西班牙中小企業聯合會，雙方就進一步加強交流合作、共促企業開拓市場進行座談。

SOURCE 《中國日報》