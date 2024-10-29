發現六種新基因的癌症風險關聯

冰島雷克雅未克2024年10月29日 /美通社/ -- deCODE genetics/Amgen 的科學家及其合作夥伴，發現六種與癌症風險有關的罕見種系變異新基因。這些研究結果今天在《自然遺傳學》上發表，標題為《稀有生殖系變體的基因負擔測試可識別六個癌症敏感基因》(Gene-based burden tests of rare germline variants identify six cancer susceptibility genes)。

有一部分癌症是由於個人天生具有罕見的序列變異，而這些變異會顯著改變其罹患癌症的風險。如 BRCA1 和 BRCA2 基因中的變種類似，發現了這些變種，有助於早期癌症檢測的改善和針對性治療的開發，最終可降低癌症負擔，並改善攜帶這些突變基因者的預後情況。