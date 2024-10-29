朱拉隆功大學在三大全球大學排名中位居泰國第一

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Chulalongkorn University Communication Center

29 10月, 2024, 15:31 CST

曼谷2024年10月29日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)在三大著名全球大學排名中均位居泰國第一，分別為：2025年THE世界大學排名2025年QS世界大學排名2024年THE亞洲大學排名。這些排名彰顯了朱拉隆功大學在各個領域的突出成就，在以下幾個方面為泰國帶來了榮譽感和自豪感：

  • 《泰晤士高等教育》2025年THE世界大學排名（2024年10月9日）：在研究質量、研究環境和產業方面表現卓越。
  • QS Quacquarelli Symonds發佈的2025年QS世界大學排名：朱拉隆功大學連續第16年被評為泰國第一高等學府，並在學術聲譽和就業成果這兩個類別中位列世界前100
  • 2024年THE亞洲大學排名——朱拉隆功大學位列亞洲前200
朱拉隆功大學在三大全球大學排名中位居泰國第一
朱拉隆功大學在三大全球大學排名中位居泰國第一

這些非凡的成就繼續發揚朱拉隆功大學的優良傳統，通過傑出的學術表現和合作關係推動創新並擴大全球影響力。

欲瞭解更多信息，請訪問https://www.chula.ac.th/en/university-rankings/

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

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