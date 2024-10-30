維亞生物投資孵化公司近期發展動態一覽

香港2024年10月30日 /美通社/ -- 面對不斷變化的局勢，技術創新依舊是生物醫藥企業長遠發展的永恒主題，爲企業源源不斷地注入生命力，持續推動研發「從0到1」轉化以及商業化成功。近期，維亞生物參與投資孵化的企業又有新的動態：Seraxis、Arthrosi、Antag、Cybrexa、Basking研發進展順利；天境生物、HAYA達成重要合作等。

Seraxis宣佈獲得FDA批准SR-02替代胰島素用於1型糖尿病的臨床研究

Germantown，MD——2024年10月15日，Seraxis，一家由維亞生物參與投資的臨床階段再生醫學公司，已獲得FDA對其新型胰島替代療法SR-02的調查新藥（IND）申請的批准，將進行I/II期臨床研究。SR-02是首個獲FDA批准在人體中進行測試的重編程幹細胞衍生胰腺産品候選藥物，有望成爲胰島素依賴型糖尿病的功能性治愈方案。

Arthrosi與一品紅合作研發的痛風創新藥AR882在國內臨床II期試驗中取得優異數據，且獲得FDA授予AR882用於痛風石性痛風的快速通道資格

據一品紅消息，由維亞生物參與投資孵化的Arthrosi Therapeutics, Inc.（以下簡稱：「Arthrosi」），與一品紅藥業股份有限公司（以下簡稱「一品紅」）合作研發的在研1類創新藥AR882治療原發性痛風伴高尿酸血症的國內II期臨床試驗中取得優異數據。

II期階段臨床試驗的主要目的旨在探索AR882膠囊治療原發性痛風伴高尿酸血症患者的最佳給藥劑量方案和初步評價其有效性及安全性。主要終點指標爲治療8周時血清尿酸<360μmol/L的受試者百分比。AR882在治療6周時就體現出了卓越的有效性，75mg AR882相對非布司他已體現出了優效(P<0.001)。同時AR882表現出良好的耐受性，無任何重度不良反應發生。臨床中觀察到的輕中度不良反應包括腹瀉、頭疼、上呼吸道感染。AR882完全不影響患者本身合併症的病情管理調整，患者合併症情况穩定。

此前8月19日，Arthrosi宣佈美國食品藥品監督管理局（FDA）已授予AR882快速通道資格，以用於治療患有痛風石的痛風患者。

Antag Therapeutics宣佈FDA批准其主要分子AT-7687的臨床試驗新藥（IND）申請

丹麥哥本哈根——Antag Therapeutics是一家由維亞生物參與投資孵化的、專注於靶向葡萄糖依賴性胰島素促肽（GIP）受體以開創新型肥胖治療的領先生物製藥公司，於2024年10月9日宣佈美國食品和藥物管理局（FDA）已接受其主要分子AT-7687的IND申請。這個里程碑使Antag Therapeutics能够啓動其第一階段臨床試驗，以評估AT-7687在健康的偏瘦體重和健康的肥胖受試者中的安全性、耐受性和藥代動力學效果。該研究還將探討AT-7687作爲單一治療及與GLP-1受體激動劑Semaglutide聯合使用的效果，研究對象爲健康肥胖個體。

Cybrexa宣佈首位卵巢癌二期試驗患者接受同類首創肽-藥物偶聯物CBX-12給藥

康涅狄格州紐黑文——2024年10月7日，Cybrexa Therapeutics，一家由維亞生物參與投資孵化的、正在開發一類新型腫瘤靶向肽-藥物偶聯物（PDC）療法的臨床階段腫瘤學生物技術公司宣佈，在評估CBX-12對鉑類藥物耐藥或難治性卵巢癌患者療效的二期臨床試驗中，首位患者已接受給藥。CBX-12是一種同類首創的PDC，利用Cybrexa的專有alphalex™技術，將强效且已獲驗證的拓撲異構酶1（TOP1）抑制劑依喜替康直接遞送至腫瘤細胞，同時保護健康組織不受傷害。此次試驗啓動之前，一期試驗結果充滿希望，顯示CBX-12在卵巢癌、乳腺癌、非小細胞肺癌（NSCLC）、胸腺癌、膽囊癌和結直腸癌中表現出廣泛的活性，且安全性特徵可控。

天境生物與賽諾菲就全球創新CD73靶向腫瘤療法達成大中華區戰略合作

中國杭州—— 2024年9月25日，天境生物（以下簡稱「天境」），一家由維亞生物參與投資的，聚焦於自身免疫疾病和腫瘤領域創新生物藥開發、生産和合作商業化的全産業鏈生物科技公司宣佈，已與賽諾菲就天境生物自主研發的全球創新CD73抗體尤萊利單抗（uliledlimab）在大中華區的開發、生産和商業化達成戰略合作。這一戰略合作充分結合了天境生物在創新藥領域的卓越研發和生産能力與賽諾菲在中國市場的成熟商業化網絡和渠道優勢，旨在爲癌症患者帶來更多突破性治療方案，滿足目前尚未得到充分滿足的臨床需求。

根據協議條款，賽諾菲將向天境生物支付約3200萬歐元（約合2.5億人民幣）的首付款和近期里程碑付款，以及特定的注册和銷售里程碑付款；潛在總對價最高不超過 2.13億歐元（約合17億人民幣）。

Basking在急性缺血性中風的可逆溶栓藥物BB-031的臨床2期試驗中實現首次給藥

美國俄亥俄州哥倫布市——2024年9月10日，Basking Biosciences（簡稱：「Basking」），一家由維亞生物參與投資孵化的，正在開發新型急性溶栓治療的臨床階段生物製藥公司，宣佈在RAISE臨床試驗中實現首次給藥，該試驗將評估BB-031在急性缺血性中風（AIS）患者中的療效。

HAYA宣佈與禮來達成合作，共同利用專有RNA平台發現治療肥胖及相關代謝疾病的新型調控基因組靶點

瑞士洛桑和美國聖地牙哥——2024年9月4日，由維亞生物參與投資孵化的HAYA Therapeutics是一家開創性採用精準RNA引導的調控基因組靶向治療慢性疾病的生物技術公司，宣佈與禮來簽訂了一項多年合作協議。雙方將利用HAYA先進的RNA引導的調控基因組平台支持針對肥胖及相關代謝疾病的臨床前藥物發現。合作方將鑒定多個調控基因組衍生的RNA靶點，以治療這些慢性疾病。

根據合作協議的條款，HAYA將收到一筆首付款，包括股權投資，並有資格獲得高達10億美元的臨床前、臨床和商業里程碑付款，以及産品銷售的特許權使用費。

關於Seraxis

Seraxis致力於爲全球數百萬正在與胰島素依賴型糖尿病及其相關危及生命的併發症作戰的人們帶來革新性療法。Seraxis的主要項目SR-02是一種新型胰島替代療法，適用於同時接受免疫抑制治療的胰島素依賴型糖尿病患者。這種療法是Seraxis後續開發的無需免疫抑制患者治療方案的基礎。欲瞭解更多信息，請訪問www.seraxis.com。

關於Arthrosi

Arthrosi Therapeutics, Inc.總部位於加利福尼亞州聖迭戈，專注於開發AR882，這是一種潛在的同類最佳、强效和選擇性的新一代URAT1抑制劑，可降低痛風患者的血清尿酸水平，减少痛風發作和痛風石。痛風仍然是一個巨大且不斷增長的市場，僅在美國就有約1300萬痛風患者，其中約200萬患有痛風石。在2期研究中，AR882與SOC相比顯示出令人鼓舞的療效和安全性；在2b期研究中，AR882在完全消除痛風石方面也取得了令人矚目的成果。目前，Arthrosi 正在推進AR882的3期臨床試驗。

關於Antag Therapeutics

Antag Therapeutics是一家處於臨床階段的生物製藥公司，專注於通過GIP受體拮抗劑開發新型肥胖及心臟代謝疾病的治療方案。作爲探索GIP受體拮抗劑潛力的先驅，該公司致力於推動科學進步和改善患者健康，提供針對未滿足醫療需求的突破性解决方案。欲瞭解更多信息，請訪問https://antagtherapeutics.com。

關於Cybrexa Therapeutics

Cybrexa是一家處於臨床階段的私營生物技術公司，致力於開發新型不依賴抗原、靶向腫瘤的肽-藥物偶聯物（PDC）療法。公司由一群充滿活力的生命科學企業家和資深藥物開發科學家領導。Cybrexa的使命是創造能够徹底改變腫瘤學護理標準的療法，其强大的研發管綫旨在對抗乳腺癌、卵巢癌、非小細胞肺癌以及其他多種腫瘤。Cybrexa的資産基於其alphalex™技術平台，該平台能够實現高效抗癌治療的細胞內遞送。Cybrexa總部位於美國康涅狄格州紐黑文市，成立於2017年。欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站www.cybrexa.com或在LinkedIn上關注我們。

關於天境生物

天境生物（TJ Biopharma）是一家聚焦於自身免疫疾病與腫瘤領域創新療法的生物科技公司，致力於通過前沿創新爲全球患者帶來突破性治療手段。公司立足中國、放眼全球，依托全産業鏈閉環優勢和成熟且差異化的産品管綫，形成多元化、可持續的收入模式。憑藉在研發端、生産端、和交易端的核心競爭力，公司正朝著成爲一家國際化創新生物製藥企業的目標全速邁進。如需瞭解更多信息，請訪問：TJBio.com。

關於Basking Biosciences

Basking Biosciences是一家臨床階段的生物製藥公司，成立的目的是解决急性血栓形成中的最大需求，開發一種起效迅速、短效作用的溶栓藥物，能够重新打開阻塞的動脈，並且在出現出血併發症時能够迅速逆轉其活性。其首個藥物候選BB-031利用RNA適配體技術，靶向von Willebrand Factor（vWF），這是血栓的重要結構成分和凝血過程的驅動因素，旨在提高安全性、有效性，並顯著擴大接受急性再血管化治療的人群。

關於HAYA Therapeutics

HAYA Therapeutics是一家精準醫學公司，致力於開發針對來自「黑暗基因組」的調控RNA的可編程治療藥物，以重塑致病細胞狀態，用於廣泛的疾病，包括心血管和代謝疾病以及癌症。該公司利用其創新平台深入瞭解疾病細胞狀態及其調控這些狀態的長鏈非編碼RNA（lncRNA）的生物學。HAYA的領先候選藥物HTX001，正被開發用於治療心力衰竭。HAYA 還在開發一系列針對 lncRNA 的精準治療方法，用於針對其他組織的疾病進行細胞特異性治療。

SOURCE Viva Biotech