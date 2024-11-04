洲際酒店集團持續深耕台灣市場

洲際酒店集團全球布局廣泛提供多元住宿選擇

洲際酒店集團作為全球領先的飯店管理集團之一，致力於推動旅遊產業發展，旗下飯店品牌組合豐富，涵蓋奢華精品、高端、品質及長住類。無論是商務旅客、家庭旅客或追求奢華體驗的旅客，洲際酒店集團都能提供迎合他們需求的住宿選擇，為全球旅客打造舒適的旅程體驗。

洲際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾（Daniel Aylmer）表示：「台灣擁有得天獨厚的旅遊資源，受到全球旅客的青睞。洲際酒店集團秉持深耕台灣的承諾，致力於穩固旗下品牌長期布局，並推動設計創新與永續發展，打造多元化的產品與服務，為旅客提供豐富的住宿選擇。通過在地業主的合作，不斷探索在地人文精神，打造深度旅遊，並透過IHG®優悅會全球1.3億活躍會員為當地品牌提供客源支援，共同助力台灣旅遊業的發展，讓台灣看見精彩洲際，讓全球看見台灣觀光旅宿的無限可能。」

洲際酒店集團深耕台灣佈局未來

自2008年進入台灣市場以來，洲際酒店集團一直根據當地旅遊趨勢和旅客出遊習慣，在飯店設計和旅客體驗中融入台灣特色，並致力於結合獨有的文化和旅遊體驗，推出一系列深受旅人喜愛的飯店，其中包括高雄洲際酒店、阿里山英迪格酒店、台南大員皇冠假日酒店、金普頓大安酒店和近期剛開幕的台中勤美洲際酒店等。洲際酒店集團的身影貫穿全台，遍及都市、濱海與山巒，帶領旅人一同探索台灣的自然風光與文化魅力。

根據交通部觀光局截至今年8月分統計，台灣入境旅客已突破496萬人次[1]，較去年同期增長30%，顯示台灣旅遊市場漸漸復甦，及未來的強勁需求。洲際酒店集團對台灣旅遊市場的潛力充滿信心，並將進一步加強與在地業主合作，推動更多在地化的指標性項目，開啟台灣旅遊新風貌。展望未來，洲際酒店集團計劃深入台灣多個地區，引入更多新品牌，拓展城市與郊區的佈局，打造便利多元的旅遊選擇。例如，近期宣佈籌建的花蓮英迪格酒店、鹿港英迪格酒店、台北洲際酒店、台北淡水逸衡酒店、台北士林voco酒店、臺北車站智選假日酒店、桃園機場假日酒店等重磅項目。這些新進駐的飯店也將促進台灣商務和觀光旅遊市場的發展。

攜手共創永續未來，開展「明日方洲計畫」

洲際酒店集團不僅致力於提供優質的住宿體驗，更積極投入永續發展。2021年初，洲際酒店集團在全球啟動「明日方洲（Journey to Tomorrow）」計畫，旨在透過減少碳排放、節省用水、減少廢棄物等方式，為環境做出貢獻。在台灣，洲際酒店集團也積極推動這項計畫，聯結員工、旅人與合作夥伴，為台灣的環境永續發展貢獻一份心力。

未來，洲際酒店集團將繼續深化在台灣的長期承諾，通過打造更多具代表性的飯店與引入更多品牌，助力台灣旅遊產業邁向新的紀元。憑藉對市場趨勢的敏銳洞察，洲際酒店集團將在保持高品質服務標準的同時，持續深化與當地業主的合作，創造更多機會，為旅遊業的永續發展作出貢獻。

【關於洲際酒店集團】

洲際酒店集團［倫敦證券交易所：洲際酒店集團、紐約證券交易所：洲際酒店集團（ADRs）］是全球領先的國際酒店集團，秉持以善為本，以誠待客的企業使命。

洲際酒店集團旗下現有19個品牌，執行全球規模最大的酒店忠誠客戶計畫之一，全新升級的IHG®優悅會。洲際酒店集團旗下逾6,500家酒店遍及世界多個國家和地區，另有逾2,200家在建酒店。

洲際酒店集團品牌家族包括：

奢華精品：六善酒店、度假村及水療，麗晶酒店及度假村，洲際酒店及度假村，金普頓酒店及餐廳，洲至奢選，英迪格酒店

高端：voco酒店，華邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店

品質：假日酒店及度假村，智選假日酒店，Gener hotels，avid hotels

長住：Atwel Suites，Staybridge Suites，Holiday inn Club Vacations，Candlewood Suites

獨家合作夥伴：Iberostar Beachfront Resorts

洲際酒店集團有限公司是集團控股公司，成立於英國，分別在英格蘭及威爾斯註冊。洲際酒店集團在全球擁有約37.5萬名員工，分別在各地的酒店及集團辦公室工作。

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SOURCE 洲際酒店集團