洲際酒店集團持續深耕台灣市場
新聞提供者洲際酒店集團
04 11月, 2024, 11:00 CST
融合在地精神 落地獨特魅力且具代表飯店
台北2024年11月4日 /美通社/ -- 洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts）近期持續深耕台灣市場，帶來台中勤美洲際酒店的盛大開幕以及一系列重磅項目的簽約，掀起集團在台旅宿新篇章，為台灣及全球旅客打造更加多元且具在地特色的住宿體驗。這些新舉動彰顯了洲際酒店集團對台灣旅遊業長期發展的深刻洞察與承諾。
洲際酒店集團在全球擁有超過6,500家飯店，旗下19個品牌遍布各大洲。在台灣，IHG已運營7個品牌，共14家飯店，涵蓋從奢華到中高端的多元選擇，滿足不同類型旅客的需求。
洲際酒店集團全球布局廣泛提供多元住宿選擇
洲際酒店集團作為全球領先的飯店管理集團之一，致力於推動旅遊產業發展，旗下飯店品牌組合豐富，涵蓋奢華精品、高端、品質及長住類。無論是商務旅客、家庭旅客或追求奢華體驗的旅客，洲際酒店集團都能提供迎合他們需求的住宿選擇，為全球旅客打造舒適的旅程體驗。
洲際酒店集團大中華區首席執行官愛默爾（Daniel Aylmer）表示：「台灣擁有得天獨厚的旅遊資源，受到全球旅客的青睞。洲際酒店集團秉持深耕台灣的承諾，致力於穩固旗下品牌長期布局，並推動設計創新與永續發展，打造多元化的產品與服務，為旅客提供豐富的住宿選擇。通過在地業主的合作，不斷探索在地人文精神，打造深度旅遊，並透過IHG®優悅會全球1.3億活躍會員為當地品牌提供客源支援，共同助力台灣旅遊業的發展，讓台灣看見精彩洲際，讓全球看見台灣觀光旅宿的無限可能。」
洲際酒店集團深耕台灣佈局未來
自2008年進入台灣市場以來，洲際酒店集團一直根據當地旅遊趨勢和旅客出遊習慣，在飯店設計和旅客體驗中融入台灣特色，並致力於結合獨有的文化和旅遊體驗，推出一系列深受旅人喜愛的飯店，其中包括高雄洲際酒店、阿里山英迪格酒店、台南大員皇冠假日酒店、金普頓大安酒店和近期剛開幕的台中勤美洲際酒店等。洲際酒店集團的身影貫穿全台，遍及都市、濱海與山巒，帶領旅人一同探索台灣的自然風光與文化魅力。
根據交通部觀光局截至今年8月分統計，台灣入境旅客已突破496萬人次[1]，較去年同期增長30%，顯示台灣旅遊市場漸漸復甦，及未來的強勁需求。洲際酒店集團對台灣旅遊市場的潛力充滿信心，並將進一步加強與在地業主合作，推動更多在地化的指標性項目，開啟台灣旅遊新風貌。展望未來，洲際酒店集團計劃深入台灣多個地區，引入更多新品牌，拓展城市與郊區的佈局，打造便利多元的旅遊選擇。例如，近期宣佈籌建的花蓮英迪格酒店、鹿港英迪格酒店、台北洲際酒店、台北淡水逸衡酒店、台北士林voco酒店、臺北車站智選假日酒店、桃園機場假日酒店等重磅項目。這些新進駐的飯店也將促進台灣商務和觀光旅遊市場的發展。
攜手共創永續未來，開展「明日方洲計畫」
洲際酒店集團不僅致力於提供優質的住宿體驗，更積極投入永續發展。2021年初，洲際酒店集團在全球啟動「明日方洲（Journey to Tomorrow）」計畫，旨在透過減少碳排放、節省用水、減少廢棄物等方式，為環境做出貢獻。在台灣，洲際酒店集團也積極推動這項計畫，聯結員工、旅人與合作夥伴，為台灣的環境永續發展貢獻一份心力。
未來，洲際酒店集團將繼續深化在台灣的長期承諾，通過打造更多具代表性的飯店與引入更多品牌，助力台灣旅遊產業邁向新的紀元。憑藉對市場趨勢的敏銳洞察，洲際酒店集團將在保持高品質服務標準的同時，持續深化與當地業主的合作，創造更多機會，為旅遊業的永續發展作出貢獻。
【關於洲際酒店集團】
洲際酒店集團［倫敦證券交易所：洲際酒店集團、紐約證券交易所：洲際酒店集團（ADRs）］是全球領先的國際酒店集團，秉持以善為本，以誠待客的企業使命。
洲際酒店集團旗下現有19個品牌，執行全球規模最大的酒店忠誠客戶計畫之一，全新升級的IHG®優悅會。洲際酒店集團旗下逾6,500家酒店遍及世界多個國家和地區，另有逾2,200家在建酒店。
洲際酒店集團品牌家族包括：
- 奢華精品：六善酒店、度假村及水療，麗晶酒店及度假村，洲際酒店及度假村，金普頓酒店及餐廳，洲至奢選，英迪格酒店
- 高端：voco酒店，華邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店
- 品質：假日酒店及度假村，智選假日酒店，Gener hotels，avid hotels
- 長住：Atwel Suites，Staybridge Suites，Holiday inn Club Vacations，Candlewood Suites
- 獨家合作夥伴：Iberostar Beachfront Resorts
洲際酒店集團有限公司是集團控股公司，成立於英國，分別在英格蘭及威爾斯註冊。洲際酒店集團在全球擁有約37.5萬名員工，分別在各地的酒店及集團辦公室工作。
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SOURCE 洲際酒店集團
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