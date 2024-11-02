考古學家於阿拉伯半島西北部發現青銅時代城鎮遺址，成為該地區首例

名為「al-Natah」的新發現城鎮遺址提供證據，顯示城牆內設有不同的功能區域，包括住宅區和墓地。al-Natah建於公元前2400年至2000年之間，並持續存在至公元前1500年至1300年。這座城鎮佔地2.6公頃，居住著約500人，並以石製城牆環繞著卡伊巴爾（Khaybar）綠洲，提供保護。

al-Natah的居民住在兩層建築中，地面層可能用作儲藏，上層則為生活空間。居民在窄街上行走，並將故人安葬於階梯塔形的墓葬中。他們使用臼和杵等工具來製作食物，生產並交易陶器，並頻繁進行商貿旅行。當地居民亦從事冶金，種植穀物，並飼養動物。

阿烏拉王室委員會（RCU）主席兼沙特阿拉伯文化部部長Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud王子殿下表示：「這項重要的考古發現突顯了沙特阿拉伯在考古學領域的全球意義，並證實了當地承載的深厚文明底蘊。這項發現鞏固了沙特阿拉伯在保護文化和歷史遺產方面的努力，並強調與世界交流知識和專業技能的重要性，以提升對我們共同人類遺產的認識。」

王子殿下補充道：「這一發現不僅證實了沙特阿拉伯對保護世界遺產和推廣文化遺產的堅定承諾，亦與《沙特2030願景》（Saudi Vision 2030）的宗旨相符。這項發現同時強調了加強國際夥伴關係的重要性，旨在將這份豐富的文化遺產傳承給未來的世代以及整個世界。」

這項考古研究由「卡伊巴爾長期考古項目」（Khaybar Longue Durée Archaeological Project）及法國國家科學研究中心（CNRS）的Guillaume Charloux博士主導，並包括來自阿烏拉王室委員會（RCU）的沙特阿拉伯籍研究人員，當中包括項目的聯合總監Munirah Almushawh博士以及卡伊巴爾（Khaybar）當地社區的歷史學家Saifi Alshilali。

該項研究由阿烏拉王室委員會（RCU）及法國阿烏拉發展署（AFALULA）資助。阿烏拉王室委員會（RCU）的考古、收藏及保育團隊在當地負責指導這項雄心勃勃的考古研究計劃。

今次發現進一步推動阿烏拉及沙特阿拉伯成為全球考古研究與跨文化對話的中心。透過委託推動揭示人類過去活動的研究，阿烏拉王室委員會（RCU）不僅彰顯了其在考古領域的領導地位，更展現了對文化遺產的負責任保育態度。

這項研究發表於同行評審期刊《PLOS One》，挑戰了以往對早期及中期青銅時代阿拉伯半島西北部以流動牧民生活方式為主導的經濟與社會模式的假設。

Guillaume Charloux博士表示：「我們的發現挑戰了大家對青銅時代阿拉伯半島西北部的傳統假設。al-Natah的發現證實，農村城市化的出現早於以往認知，使我們得以深入探討這個配有城牆的青銅時代綠洲定居聚落的複雜性。

在即將到來的秋季實地考古季節，阿烏拉王室委員會（RCU）將支持10個考古項目，這些項目包括逾100名考古學家及相關專家，專注於阿烏拉縣（AlUla County）和卡伊巴爾（Khaybar）地區的研究。

文章載於：https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309963

如需查看圖片庫及說明，包括模擬al-Natah城鎮風貌的三維重構影像，請瀏覽：https://drive.google.com/drive/folders/1_Jbw6gbmTHGG27DGtdyMcVwxc-M8y_k4

SOURCE The Royal Commission for AlUla (RCU)