從墨西哥到中國，又一盛會備受全球矚目

武漢是全世界水資源最豐富的城市之一，也是中國乃至全球從事水生生物、淡水漁業和淡水生態環境研究機構數量最多的城市，有著豐沛的水生生物研究資源和科研文化底蘊。國際水族館大會首次在內陸城市舉辦，充分說明了武漢這個特大內陸城市的地位與影響力。

據國際水族館大會指導委員會成員介紹，大會選擇海合安‧武漢極地海洋公園，既基於對武漢乃至中國的環境保護和生物多樣性充分認可，同時也考慮到公園的場館條件、生物展示和繁育保育技術，尤其是海合安集團對企業ESG的努力和堅持，其「從心向善，良性共生」的企業社會責任理念成功打動了委員會。

據海合安‧武漢極地海洋公園總經理譚文成介紹，作為武漢的美好城市共建者，公園深植武漢13年，始終與城市共成長。無論是在海洋館規模、種群數量和水體量還是生物展示和保育繁育技術均居國內前列，公園已成為華中區域最大的海洋主題綜合度假地、城市旅遊地標代表。在大會舉辦前，將建設佔地約 2000㎡，以長江流域水生生物和淡水生態保護為主題的科普教育博物館，以面向公眾科普宣教的方式，踐行長江生態保護事業。讓更多的人看到聽到進而參與進來，以自身的力量影響公眾瞭解、關注水生生物多樣性，守護生命長江。

SOURCE 海合安·武漢極地海洋公園