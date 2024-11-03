從墨西哥到中國，又一盛會備受全球矚目
新聞提供者海合安·武漢極地海洋公園
03 11月, 2024, 17:08 CST
——海合安‧武漢極地海洋公園順利完成2027年IAC國際水族館大會交旗儀式
武漢2024年11月3日 /美通社/ -- 11月1日，被譽為「水族館行業奧運會」的國際性科學盛會——IAC國際水族館大會，在第12屆舉辦地墨西哥瓜達拉哈拉順利完成交旗儀式。海合安‧武漢極地海洋公園作為第13屆大會舉辦地，在全球矚目下將會旗帶回武漢。這標誌著2027年第13屆國際水族館大會正式進入倒計時，也是繼2008年上海之後，這項國際盛會再次落地中國。
國際水族館大會，是水族館界最具影響力的盛會之一。自1960年首屆大會召開以來，每三年舉辦一次。大會旨在促進全球水族館界、科學研究界和科普教育界的交流與合作，分享最新的研究成果和管理經驗。
武漢是全世界水資源最豐富的城市之一，也是中國乃至全球從事水生生物、淡水漁業和淡水生態環境研究機構數量最多的城市，有著豐沛的水生生物研究資源和科研文化底蘊。國際水族館大會首次在內陸城市舉辦，充分說明了武漢這個特大內陸城市的地位與影響力。
據國際水族館大會指導委員會成員介紹，大會選擇海合安‧武漢極地海洋公園，既基於對武漢乃至中國的環境保護和生物多樣性充分認可，同時也考慮到公園的場館條件、生物展示和繁育保育技術，尤其是海合安集團對企業ESG的努力和堅持，其「從心向善，良性共生」的企業社會責任理念成功打動了委員會。
據海合安‧武漢極地海洋公園總經理譚文成介紹，作為武漢的美好城市共建者，公園深植武漢13年，始終與城市共成長。無論是在海洋館規模、種群數量和水體量還是生物展示和保育繁育技術均居國內前列，公園已成為華中區域最大的海洋主題綜合度假地、城市旅遊地標代表。在大會舉辦前，將建設佔地約 2000㎡，以長江流域水生生物和淡水生態保護為主題的科普教育博物館，以面向公眾科普宣教的方式，踐行長江生態保護事業。讓更多的人看到聽到進而參與進來，以自身的力量影響公眾瞭解、關注水生生物多樣性，守護生命長江。
SOURCE 海合安·武漢極地海洋公園
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