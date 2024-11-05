富衛集團公布新業務強勁增長

香港2024年11月5日 /美通社/ -- 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天公布截至2024年9月30日首9 個月的強勁新業務增長。

新業務價值達6.23億美元，與 2023 年首 9 個月相比，相應基準 [i] 按年增長16%。

新業務銷售達13.79億美元，與 2023年首9 個月相比增長13%。

集團新的意外及健康保險業務FWD HealthyMe於10月宣布與Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd（「羅氏」）達成協議，推動以診斷為導向的創新健康保險，致力滿足客戶終身醫療需求。

於9月宣布延長與歐洲工商管理學院（「INSEAD」）的合作關係四年，為富衛的代理人領袖提供世界頂尖的領袖發展計劃。

宣布了11項專注於理財教育、就業準備、社會創業以及身心健康倡議的社區關愛撥款計劃，慶祝集團於8月成立 11 週年。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「富衛一直秉持以客為先的方針並為此深感自豪。我們對客戶的承諾讓我們再次實現穩健的新業務表現。」

黃清風補充：「在本季度，我們繼續投資於我們的業務、分銷商和社區，貫徹為大眾創造保險新體驗的願景。」

富衛集團旗下四個地區業務分部，包括香港特別行政區和澳門特別行政區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，以相應基準計算，於2024年首9個月均錄得新業務價值增長。

香港特別行政區和澳門特別行政區的新業務銷售增長尤其強勁，反映了本地客戶的需求以及內地訪客回歸。

新興市場繼續保持新業務銷售增長勢頭，其中菲律賓和新加坡市場的表現突出，唯因越南市場保險行業的挑戰持續而抵消部分增長。

日本在個人保障產品的需求帶動下，新業務銷售錄得溫和增長。

泰國的新業務銷售雖然受到經濟不確定性的影響，但富衛依然穩居當地市場的領導地位。

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關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽及健康保險公司，業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fwd.com

本新聞稿數字未經獨立審計師審核，數字均截至2024年9月30日9個月止，並與 2023 年同期比較。 所有增長率均按固定匯率計算。 [i] 相應基準的新業務價值以截至2023年底的精算方法和營運假設計算，以反映新冠疫情後的情況和越南市場承受的壓力，其中還包括與代理人招募計劃相關的成本。 新業務銷售以年化新保費100%及整付保費10%綜合計算。

SOURCE 富衛集團有限公司