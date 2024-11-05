復星國際榮獲香港管理專業協會頒發「最佳環境、社會及管治報告獎」

香港2024月11月5日 /美通社/ -- 2024年11月1日，香港管理專業協會（HKMA）在香港舉辦「2024年度最佳年報大獎」頒獎典禮。復星國際榮獲「最佳環境、社會及管治報告獎」（Best Environmental, Social and Governance Reporting Award），彰顯公司在ESG策略、環境保護、社會責任、企業治理及信息披露等方面的優異表現得到了業內專業權威機構的認可。

香港管理專業協會（HKMA）是享譽商界、教育界的非盈利組織，在業內享負盛名。「最佳年報大獎」由香港管理專業協會於1973年創辦，目的是嘉許內容詳實、淺白易讀和披露及時的公司及非盈利團體的年度報告。

本次榮獲「最佳環境、社會及管治報告獎」的企業合共10家，其他同時榮獲此獎項的企業為：長江和記實業、中電控股、香港交易所、領展、港鐵、新世界百貨中國、太古地產、騰訊控股及香港上海大酒店，全為大藍籌或知名上市企業。

HKMA指出，本次榮獲「最佳環境、社會及管治報告獎」的企業比如復星國際，除了遵守香港聯交所的披露要求外，同時越來越重視參考其他報告標準如全球報告倡議、氣候相關財務披露工作組和可持續發展目標。儘管仍然很少企業就ESG報告獲得外部認證，但ESG報告獲得了外部認證和審查的公司數量不斷增加，這增強了披露信息的可信度。此外，為了踐行ESG措施及推動ESG發展，越來越多的公司已正式將CSR/可持續發展委員會提升為董事會委員會之一。

復星的可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT）

經過逾三十年發展，復星已經成為一家以創新驅動的全球家庭消費產業集團，業務覆蓋全球超過35個國家和地區。在奮進發展的同時，復星始終為實現可持續發展作出努力。今年，復星提出了可持續發展戰略：「創造影響力」（Create IMPACT），確定了六大長期戰略方向，即：I: Innovation-driven 創新驅動、M: Mindful Operation 責任運營、P: People and Partner Oriented 以人為本、A: Advanced Governance 精益治理、C: Climate and Planet Positive 綠色發展、T: Transparency 透明真實。

自上而下的ESG改進長效機制，ESG表現與董事會績效掛鈎

復星建立了自上而下的ESG提升長效機制，將ESG管理績效納入執行董事績效評估體系，亦將ESG管理績效考核制度覆蓋範圍延伸至本集團CEO及各業務集團負責人。復星在董事會下設立ESG董事委員會，協助董事會指導及監察集團發展及落實ESG工作。在管理及決策層面，復星在管理層設立ESG決策委員會，對ESG戰略落地提供決策支持。在執行層面，集團亦成立了ESG管理委員會及ESG工作小組，確保設立合適及有效的ESG風險管理及內部監控系統，全面落實復星國際的ESG策略及相關行動。

對標國際認可標準並獲獨立機構的外部鑑證，與利益相關者建立更多信任

面對利益相關方對於公司可持續發展信息報告的透明度和可比性的要求與日俱增，復星遵循香港聯合交易所發佈的《上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告指引》的要求及參照GRI（Global Reporting Initiative，即全球報告倡議組織）可持續發展報告標準（GRI Standards）刊發ESG報告。復星的ESG報告也經獨立第三方、國際公認的認證機構SGS審核驗證，增強利益相關者對報告披露的信心。

復星同時遵循香港聯合交易所的規定，通過對標氣候變化相關財務信息披露工作組（TCFD）的建議，並參考《國際財務報告可持續披露準則第2號—氣候相關披露》，於今年4月發佈了第二份氣候信息披露報告。

復星於2021年向社會做出承諾：「力爭於2028年實現碳達峰、2050年實現碳中和」，通過制訂氣候變化緩解和適應策略，支援《巴黎協定》的1.5℃控溫目標。為進一步推進雙碳目標，本集團成立了碳中和委員會和工作組，積極推動碳中和管理在全集團範圍內的進一步貫徹與落實。

加入聯合國全球契約組織十周年，積極推動全球可持續發展

今年是復星國際加入聯合國全球契約組織十周年。自加入全球契約組織以來，復星始終將有關人權、勞工、環境和反腐敗的全球契約十項原則納入企業戰略和運營中，確保負責任地開展業務，集團同時積極聯合各成員企業推動ESG戰略的實施。復星的ESG報告同時對標聯合國可持續發展目標（UN SDGs）等可持續發展的框架，將SDGs整合融入到復星的可持續發展及業務運營的管理及信息披露當中。

復星ESG評級表現優異，獲國際市場廣泛認可

近年來，復星在ESG各方面都有突出表現。截至目前，復星國際MSCI ESG評級為AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；標普全球企業可持續發展評估成績排名超過94%的全球同業，成功入選標普全球《可持續發展年鑒2024》，並躋身《可持續發展年鑒（中國版）2024》最佳1%》及獲頒「行業最佳進步企業」殊榮；恒生ESG評級為AA-，並連續入選恒生可持續發展企業基準指數成份股；富時羅素FTSE ESG評分保持領先，並持續入選富時羅素社會責任指數（FTSE4Good Index Series）成份股。

SOURCE 復星