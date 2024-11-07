西南財經大學第七屆國際金融科技論壇在新加坡舉行

發揮金融擔當，成就綠色之路

新加坡2024年11月7日 /美通社/ -- 2024年11月5日，西南財經大學與中國建設銀行新加坡分行聯合主辦的第七屆國際金融科技論壇在新加坡開幕，會場設於新加坡第九屆金融科技節Insight Forum會場，是本屆新加坡科技節唯一由中國高校與大型中資金融機構合辦的主題論壇，也是西南財經大學近年來首次在國外主辦學術論壇。論壇為期兩天，以「發揮金融擔當，成就綠色之路」為主題，探討高校與金融機構如何發揮自身優勢，履行社會責任，促進經濟可持續發展。西南財經大學副校長李志生、中國建設銀行新加坡分行行長孫念北、新加坡金融管理局（新加坡央行）副行長梁新松出席並致辭，西南財經大學前副校長尹慶雙、中國駐新加坡使館經濟商務處、建行新加坡分行領導、新加坡商協會領導和企業、學界、投資界來賓逾100人參與活動。

論壇聚焦科技金融、綠色金融，邀請學術界、科技界和投資界領袖發表洞見，以多元視角和前瞻視野帶來對世界經濟、金融、科技的深度觀察，探討金融機構如何發揮自身優勢，履行社會責任，促進經濟的可持續發展。2016年諾貝爾經濟學獎得主Sir Oliver Hart通過視頻做以企業社會責任和ESG的前路與挑戰為主題的演講。國際商會（ICC）數字標準倡議（DSI）常務董事、亞洲全球研究所的高級研究員帕梅拉•馬爾就全球供應鏈數字化及其對可持續發展的積極影響發表洞見。在由建行新加坡分行市場總監葉坡生主持的圓桌討論環節中，Gprnt執行總監Lionel Wong，西財金融學院常務副院長、金融科技國際聯合實驗室主任趙靜梅教授，上海冰鑒科技創始人CEO顧凌雲，馬來西亞投資局投資總監Vinothan Tulisinathzan就各自領域以金融科技促進可持續發展實踐和合作發表了見解。

在科技分享環節，西南財經大學金融科技國際聯合實驗室謝志龍教授、鄭羽副教授與建行新加坡分行聯合發佈了助力銀行數字化轉型的金融科技產品——「IBSWUFE智能化協作平台」。該平台依托雲原生、分佈式架構和AI大模型技術，集成了多種協作與開發工具，搭建起業務與技術團隊之間的「翻譯」橋樑，使得實際業務部門的需求可以快速地通過先進的數字化技術進行落地測試和驗證，助力高效開發新產品，實現敏捷的跨部門協作，推動銀行業自下而上的數字生態系統建設。

西南財經大學副校長李志生表示：「西南財經大學近年來主動順應新經濟、新科技、新業態的深刻變革，聚焦金融科技領域的基礎理論、關鍵技術和應用場景，重點解決財經科技領域的關鍵核心技術，全面推進'新財經'戰略升級，持續為金融學科賦能、儲能、提能。本次論壇攜手中國建設銀行新加坡分行聯合舉辦，聚焦科創金融、綠色金融，通過新加坡金融科技節的世界舞台傳遞西財聲音，共話負責任金融理念，彰顯金融科技擔當。」

建行新加坡分行行長孫念北表示：「分行秉承總行運營理念，圍繞數字金融、科技金融、綠色金融，與員工、客戶和合作夥伴共同構建生態友好型銀行，以實際行動支持新加坡政府建設智慧國家的發展藍圖，多維度助力可持續發展。建行本次攜手西南財經大學在金科節主辦主題論壇，是建行聯結中新兩國資源、促進交流合作的生動體現，為業界提供交流平台，探討合作路徑，為未來創造更具意義的科技創新成果做好鋪墊。」

新加坡金融管理局副行長梁新松在致辭中對西南財經大學與建行新加坡分行聯合舉辦論壇表示祝賀，並對建行新加坡分行作為首批成員加入Gprnt發起的可持續態系統旗艦項目綠色金融聯盟(The Green Circle)表示歡迎。

西南財經大學第七屆國際金融科技論壇體現出一以貫之的規格高、主題新和國際化特色鮮明的特點，連續七年邀請諾貝爾經濟學家等全球行業領袖，緊扣行業前沿命題，7年來吸引700餘位嘉賓和兩百萬人次互動。本屆論壇首次在海外舉辦，借助新加坡金融科技節這一全球規模最大的金融科技盛會，西南財經大學提升了國際形象，在國際舞台上傳遞出中國聲音。

SOURCE Southwestern University of Finance and Economics; China Construction Bank Corporation Singapore Branch