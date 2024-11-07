埃森哲首推企業變革衡量體系，幫助企業持續重塑

研究發現，在過去三年間，有68%的受訪中國企業進行了兩次及以上的組織轉型，戰略及收併購、銷售及營銷、人力資源、財務、供應鏈等成為重點領域。而在工作方式轉變、生成式人工智能等技術演進等因素的影響下，中國企業在未來三年的變革關注點會放在戰略、研發創新、運營、信息技術等方面。

埃森哲大中華區戰略與咨詢事業部總裁哈億輝（Robert Hah）表示：「領先企業已將變革管理視為了核心競爭力，充分擁抱重塑戰略，借助技術、數據和人工智能的力量並運用新的工作方式，提升績效，建立起競爭優勢。持續的變革之力是組織基因的關鍵拼圖，也是推動企業不斷重塑的重要源泉。運用以人為本、數據引領的變革方法，企業方能駕馭更為複雜的業務轉型和重塑，並為各方帶來更切實的價值。」

因此，埃森哲在本次研究中首次揭示了推動成功變革的六大能力，使得企業領導者能夠更為系統地把握變革進程。這些能力分為基石和創新兩個維度，基石層面包括那些經過實踐驗證的方法，創新維度則涵蓋了由技術、數據和人工智能驅動的新思維和新做法。兩者共同構成了埃森哲「變革商」（Change Capability Quotient）體系，匯總了各種變革實踐，並運用數據在變革能力與企業績效之間建立了清晰的關聯，有助於企業衡量並推進持續變革，為業務帶來更為可預測、積極的影響。

研究發現，全球範圍內，受訪的1000 家企業中有16%正在規模化部署所有六大變革能力，那些具有更高「變革商」成熟度的企業實現成功轉型的可能性是其他企業的2.1倍。而且，無論這些領先企業處於何種行業、規模如何，都可以從變革投資中獲得更高、更好、更快的回報，例如增效降本、改善可持續發展目標並從中持續受益、幫助團隊在協作、健康、經濟、技能等領域達到理想狀態等。

雖然企業已普遍認識到持續變革的重要性，但知易行難。研究指出，在解釋變革合理性及付諸實踐的過程中存在著諸多挑戰。例如，有40%的受訪中國企業高管認為高昂的財務成本是其過去三年轉型變革旅程中所遇到的常見障礙，其他挑戰包括了緩慢的決策週期（30%）、缺乏衡量考核指標（26%）以及遭到員工牴觸（20%）等。同時，缺乏信任也是障礙之一，只有兩成（22%）的受訪高管在回答「員工認可企業未來轉型方向與否」時選擇了「非常認同」。

哈億輝補充道：「商業環境變化的速度前所未見，企業需要更加系統化、基於實證的方法來推進變革。當今，所有領導都必須成功地引領變革，塑造企業文化並落實發展戰略，這是業務增長、增強韌性、開展重塑的基礎。成功的企業變革不僅要跟上趨勢，更是要能積極求變革，開闢新前沿。」

埃森哲將攜《重塑變革——新藍圖：實現持續和高效的成功變革》亮相第七屆中國國際進口博覽會（11月5日至11月10日）。敬請訪問這裡，獲取完整報告（中文）。

關於本次研究

報告採用了兩種互補的研究方法：(1) 通過經濟建模、數據科學和全球調研，對宏觀、勞動力和行業趨勢下的企業變革舉措進行研究，並確定與變革有關討論的演變及其發展方向；(2) 運用實驗及實地調查等手段，收集關於企業變革動態的多維度觀點，並對員工個人和組織層面的工作體驗、觀點、機遇和挑戰進行分析。這些調研、訪談和實地調研等方法對全球1000多名高管和5000名員工進行了數據採集，他們所供職的企業分屬14個行業，其總部位於17個國家。

關於埃森哲

埃森哲註冊於愛爾蘭，是一家全球領先的專業服務公司，致力於幫助全球領先的各界組織構建數字核心、優化運營成本、加速營收增長並提升服務水平，實現快速且規模化的價值創造。埃森哲是《財富》世界500強企業之一，目前擁有77.4萬名員工，服務於120多個國家的客戶。我們以卓越人才和創新引領為核心，引領全球技術變革。憑借在雲、數據和人工智能方面深厚的行業經驗、獨特的專業技能、強大的生態協作網絡以及翹楚全球的一體化交付中心，我們為客戶提供戰略&咨詢、技術服務、智能運營、工業X和Accenture Song等全方位服務。基於卓越的服務能力、共享成功的企業文化，以及創造360°價值的承諾，我們幫助客戶實現企業全面重塑，並建立長久互信的合作關係。同時，埃森哲以360°價值衡量自身，為客戶、員工、股東、合作夥伴和整個社會創造美好未來。

埃森哲在中國市場開展業務37年，運營和辦公地點包括北京、上海、大連、成都、廣州、深圳、杭州、香港和台北等多個城市。作為可信賴的數字化轉型卓越夥伴，我們不斷創新、積極參與商業和技術生態建設，致力於幫助中國的企業和組織把握數字化機遇，通過戰略制定、流程優化、技術賦能，實現高質量發展。

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SOURCE 埃森哲