濱海灣金沙發佈「無界•卓越」品牌願景，邁向奢華轉型新里程碑

禦匾系列客房主要由套房組成，並由新加坡最大的管家團隊提供服務，這是濱海灣金沙多年來品牌和服務升級改造的關鍵部分。該綜合娛樂勝地聚集了世界頂尖的設計師和工匠，打造出了一個全新的奢華天地。

除了升級基礎設施之外，酒店還發佈了新的品牌願景「無界•卓越」，預示著一個新時代的開啟。該標識旨在傳達濱海灣金沙標誌性建築的獨特高度和巨集偉氣勢，以及不斷超越期待、樹立酒店業新標杆的遠大目標。濱海灣金沙斥資數百萬美元重新設計了品牌形象，並由紐約的Pentagram、Frosty以及著名韓裔加拿大導演席琳•宋（Celine Song）等世界級創意人士共同策劃和執行了品牌宣傳活動，彰顯了濱海灣金沙不斷鞏固其世界領先綜合娛樂勝地這一地位的決心。

濱海灣金沙首席運營官保羅•敦表示：「自成立以來，濱海灣金沙始終秉持前瞻性的視野，旨在重塑新加坡的旅遊景觀。自2010年開業以來，我們屢次超越人們的期待，成為全球最成功的綜合娛樂勝地之一。如今，我們正邁入一個新的發展階段，我們雄心勃勃的升級改造計劃正在引領奢華酒店業的發展。全新的品牌願景和酒店翻新工程恰逢其時，它們不僅體現了我們的願景，還進一步完善了這一願景，為我們進入下一個發展階段奠定了基調。」

在金沙劇院舉行的全球新聞發佈會上，保羅•敦與濱海灣金沙全球大使大衛•貝克漢姆，以及首席行銷官Irene Lin共同宣佈了這一里程碑事件。

打造禦匾系列客房，邁向奢華新高峰

濱海灣金沙於2022年首次宣佈將分階段進行升級改造，首先在其標誌性的三座塔樓內新建酒店客房和套房，並提升餐飲體驗和生活設施。改造計劃還包括升級金沙空中花園、大廳和健康設施。

最新的里程碑是禦匾系列客房和套房的落成，這是豪華酒店和設計領域中前所未有的全新突破。

這些客房和套房位於地標性建築的頂層和黃金位置，提供一流的住宿體驗，包括主席套房、總統套房、天境套房和天際套房。賓客通過設有私人電梯的私密接待大廳抵達酒店，並在私人管家的陪同下進入奢華的住宅式套房。主席套房面積達630平方米，專為盛大娛樂活動而設計，配備146英寸電視、小三角鋼琴、水療和健身設施，以及設備齊全的廚房，適合舉辦晚宴。

總統套房和天境套房配備先進的高爾夫模擬器（涵蓋超過45個知名高爾夫球場）或娛樂影音室，可播放超過30萬首卡拉OK歌曲。天際套房則是一個呵護身心的健康聖地，內設喜馬拉雅鹽牆、按摩床、干蒸桑拿房、土耳其浴室和健身房。

迄今為止，約1,540間新客房，包括635間套房已完工，所有原設計客房均已替換。目前，翻新工程的重點是完成3號樓的金沙系列，預計將於2025年第二季度完工。完工後，酒店將擁有約1,850間客房，其中包括775間套房，較原來的180間套房將有大幅增加。

所有套房雖然風格各異，但都體現了對卓越設計的承諾，採用定製設計，並攜手本地和國際頂尖工匠精心打造，每件物品都是精心挑選的工藝精品。

這些套房的特色包括英國Fromental的定製手工刺繡牆布，以及威爾士Savoir Beds的床墊。該床墊品牌以數百年來的傳統手工藝製作而聞名，內填多層手工軋制的馬尾、蒙古犛牛毛和純羊絨。由本地手工藝品牌Bynd Artisan定製的皮革製品則為套房增添了品位。

「無界•卓越」無處不在

奢華體驗的新巔峰與品牌升級同步進行。「無界•卓越」彰顯了這座綜合娛樂勝地的永恆、精神和活力，在現有傳統的基礎上，進一步提升了其作為世界級標誌性目的地的地位。

全新品牌願景與濱海灣金沙未來的巨集大目標相呼應，反映了其對高端客戶的專注，以及為了擴大和提升產品與服務範圍而進行的實體升級改造。

品牌的各個方面，從品牌標識和網站到酒店設施、鑰匙卡、品牌體驗和員工制服，都經過重新設計，以將品牌體驗提升至最高的品質和美感水準。

酒店前台員工也接受了培訓，以體現新品牌的精神，並採用業內首創的《福布斯旅遊指南》標準。由160人組成的新加坡最大管家服務團隊在內部管家學院接受嚴格的培訓和考核。

首席行銷官Lin表示：「打造新的主品牌是一項艱巨而至關重要的任務，因為我們要制定一個新的方向，以滿足現代遊客不斷變化的需求和願望。『無界•卓越』體現了我們的巨集大目標，不僅要將濱海灣金沙提升為全球文化標誌，還要將其定位為豪華酒店行業的變革者。每一處細節，甚至是我們11,700多名員工的服務文化，都融入了我們的新品牌DNA，以創造一種歸屬感，並與我們的客人建立更緊密的情感聯繫。」

大衛•貝克漢姆稱：「濱海灣金沙是一個真正特別的地方。即便我走遍了世界各地，我仍然期待著再次造訪。上次來後，這裏發生了許多變化，酒店的奢華改造確實令人矚目。這是一個在任何事情上都力求做到最好的品牌。正因如此，我鍾愛這個令人驚歎的旅遊勝地，也為自己能成為濱海灣金沙全球大使而感到自豪。」

全球創意團隊

為了展現濱海灣金沙升級改造和多元體驗的力量與意義，濱海灣金沙委託了多領域的創意構想者，讓他們以獨特的方式詮釋並表達「無界•卓越」這一理念。

濱海灣金沙攜手來自國際設計諮詢公司Pentagram和創意機構Frosty的全球知名創意人士，以及其內部創意團隊，共同打造了綜合娛樂勝地的全新視覺形象和品牌世界。

通過大膽的圖形設計、耐人尋味的短視頻、引人注目的視覺效果以及獨特的體驗，升級改造的故事被生動地展現出來。

此次發布的核心是一系列故事，其中第一個故事由著名韓裔加拿大導演席琳•宋執導，她的處女作《過往人生》（Past Lives）曾獲奧斯卡提名。這部短片將濱海灣金沙呈現為一個充滿無限可能的宇宙。

在本次宣傳活動期間，酒店還委託全球知名的上海時尚攝影師Nick Yang、新加坡攝影師Khoo Guo Jie、Juliana Tan、Jovian Lim和Stefan Khoo，以及導演黃洵，拍攝了500多份素材，包括活動照片和短視頻。另外，還有10個視頻短片展示了室內設計細節背後的精湛工藝和卓越技藝。

Lin說：「現代品牌不再僅僅依靠一場宣傳活動或主要視覺效果來定義，而是通過打造一個完整的『品牌世界』來建立，並通過講故事多角度地表達品牌的情感和內涵。今天，我們有幸通過設計、電影、攝影、體驗等多種形式，呈現了我們全新品牌所蘊含的豐富情感。」

本次品牌活動於今日啟動，並將持續到明年。

有關濱海灣金沙」無界•卓越「宣傳活動的更多資訊，請訪問https://zh.marinabaysands.com/abovebeyond或使用#AboveBeyond和#MarinaBaySands參與社交媒體上的討論。

關於濱海灣金沙

自2010年開業以來，濱海灣金沙一直被譽為新加坡天際線上的建築奇跡和皇冠上的明珠。 這家綜合娛樂勝地擁有全球最壯觀的屋頂無邊際泳池，以及約1,850間客房和套房，提供卓越的餐飲、購物和娛樂選擇，全年舉辦各種特色活動。

濱海灣金沙致力於成為優秀的企業公民，為員工、社區和環境提供服務。 它不僅通過社區參與計劃「金沙關懷」（Sands Cares）推動社會影響，還實施全球可持續發展計劃Sands ECO360，持續推進環境可持續發展。

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SOURCE Marina Bay Sands