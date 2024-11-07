培力農本方聯乘醫思健康舉辦「粉紅十月」義診，推動中西醫療模式創新

香港2024年11月7日 /美通社/ -- 培力農本方®集團 (1498.HK) 與醫思健康 (2138.HK) 於10月聯合舉辦「粉紅十月：中西合璧 乳妳義診」活動，專為乳癌及其他癌症患者提供中西醫結合的專業咨詢服務。此次活動不僅是雙方戰略合作啟動的重要環節，更是推動中西醫療協作發展、促進中醫藥現代化的創新舉動。

此次活動獲得全球華人乳癌組織聯盟、香港護士協會、病不孤單基金會及香港護理學院等多家機構的支持，標誌著雙方在中西醫療合作上的重要里程碑。義診於10月每週四上午11:00至下午1:00，在旺角朗豪坊辦公大樓全新的農本方中醫診所舉行，為社區有需要人士提供免費的專業諮詢。此次活動匯集了中西醫的臨床專家團隊，其中包括內科腫瘤科專科吳劍邦醫生、臨床腫瘤科專科李智仁醫生、註冊中醫師葉家豪、註冊中醫師駱嘉熙及臨床芳療師陳莉嫻。他們提供中西醫會診諮詢和芳香療法指導，幫助患者從多角度改善健康。

培力農本方®的代表表示：「我們希望通過這次雙方機構合作，讓中西醫專家可以共同治療和制定一個癌症患者全面的治療方案，而這次中西醫義診活動正是讓有需要的患者可以率先體驗。」

醫思健康專家也強調，西方醫療的科學性與中醫的整體觀念相結合，能為患者提供更全面的健康護理方案，讓每位參與者都能獲得個性化的治療建議。

傳統醫療體制下中西醫協作的欠缺帶給病人看診和療效上的障礙。吳劍邦醫生認為：「目前醫療體制下多是中西醫分開診治，較少有溝通機會，結合治療的效果往往不夠理想。這次實踐機會令中西醫能夠同時問診，也給患者提供了更多咨詢機會。」李智仁醫生也強調：「傳統醫療體制下，中西醫缺乏用藥溝通、病歷資料不全，可能會漏掉治療關鍵點。本次協作模式能令中西醫即時溝通，這很重要。」

而中西醫協作的模式能充分發揮多學科結合的醫療優勢。葉家豪醫師介紹：「中西醫有不同的理論視角，這次協作方便中西醫雙方能即時高效地交流病人的治療階段和關注點，這對整體治療很有利。對癌症患者來說，接受中西醫的長期緊密合作和跟進尤為重要。」駱嘉熙醫師分析：「比如化療能否用中藥等問題，中西醫說法不同會令患者有疑惑。這次中西醫協作，西醫優先處理緊急問題，中醫可以幫助病人提升體質，降低藥物副作用，從而提升雙方治療效果。」

此外，在中西醫會診後，患者在陳莉嫻芳療師的芳香療法之下，即時咨詢了舒緩疼痛、失眠及情緒不佳等副作用的方法，這一全面完善的治療體驗令現場患者紛紛表示滿意，並期待這種治療模式能得到持續推廣。

培力農本方®與醫思健康攜手推動中西醫療合作

未來，培力農本方®與醫思健康的合作不僅限於義診活動，還將在醫療研究和創新方面深入探索，強調中西醫療結合的潛力與重要性，為未來的健康管理奠定了堅實基礎。

培力農本方®持續投入資金，與香港及海外研究機構開展國際臨床研究。其中，六味地黃丸對合併慢性腎臟病（CKD）的療效已獲得美國腎臟病學會臨床期刊的確認；安固生®雲芝膠囊的冷凍乾燥技術由培力農本方與香港中文大學聯合研發，其核心成分ONCO-Z®更是全球首個獲得美國藥典（USP）認證的標準雲芝提取物。

同時，醫思健康的跨專科腫瘤會診模式（MDT）匯集資深專科醫生、中醫師和護士，為患者制定個性化腫瘤治療策略，靈活結合多種療法，以提供全面的醫療建議。

關於培力農本方®

培力農本方®成立於1998年，是一家立足香港、面向世界的現代化中藥科技企業。自2004年起，培力農本方®一直為香港各主要醫院提供濃縮中藥配方顆粒產品，現已成為香港濃縮中藥配方顆粒市場的最大供應商，佔市場份額84.3%。

2015 年7月8日，培力農本方®於香港聯合交易所主板正式上市（HKEX：1498）。培力農本方®專注於中醫藥創新，是行業內唯一同時實現中藥國際化全產業鏈佈局的企業。培力農本方®自設中藥生產基地，其生產設備及生產流程獲GMP、TGA及USP三國的標準認證，是亞洲較為先進的中藥研究及生產設施之一。此外，旗下農本方®中醫診所，為病患提供各項現代化中醫服務。

培力農本方®一直致力於中醫藥的國際化及現代化，在種植、研發、生產技術及設備、診所等多方面，均被譽為同業領先，成為大眾保健及功能性產品市場的引領者之一。

關於醫思健康

醫思健康（香港聯交所主板上市，股份代號: 2138）是香港最大非醫院醫療服務供應商，專注於精準及預防性醫療，致力成為領先的一站式大健康生態系統。服務範圍廣泛，主要提供一站式醫療和保健服務，包括健康檢查、疫苗接種、實驗室檢測、影像診斷、基礎醫療、專科咨詢、牙科和痛症管理。同時亦提供美學醫療、美容和養生服務。此外，集團將醫療業務擴展到動物領域，營運配備先進技術的獸醫醫院和診所。提供的服務包括醫療和外科手術、健康檢查、血液檢測、24小時緊急和住院服務、電腦掃描、內窺鏡、隔離病房等。醫思健康旗下46個多元化品牌提供高端和大眾的選擇，以滿足廣大客戶的需求。旨在將健康、美麗、快樂帶給更多人。

SOURCE 培力農本方®