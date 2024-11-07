亞洲可持續航空燃料協會成立，促進亞洲可持續航空燃料政策、市場和投資轉型

ASAFA的使命是構建一個協作生態系統，通過聯合原料供應商、技術許可方、燃料聚合商、生物燃料生產商、航空公司、投資者和政策制定者，共同應對可持續航空燃料價值鏈中的核心挑戰。該協會將主辦每月網絡研討會、線下研討會、閉門對話、技術實地考察，並編寫行業白皮書，以推動可持續航空燃料在亞洲的發展。

ASAFA還宣布與A*STAR簽署了一份諒解備忘錄。這項合作在協會成員與A*STAR的研究所之間建立了聯系，為試點和實施先進的可持續航空燃料技術開辟了道路。合作還涉及拓展商業人脈、制定運營與技術路線圖，以及推廣A*STAR Collaborative Commerce Marketplace，以支持本地企業發展並加強新加坡的航空創新生態系統。

ASAFA的工作不僅限於政策改革，還包括完善市場框架，支持可持續航空燃料發展。通過由行業和政府利益相關方組成的充滿活力的工作組，ASAFA將識別市場空白，協調各方利益，並采取措施提高可持續航空燃料在亞洲的普及度和經濟可行性。

除了政策和市場結構方面的工作之外，ASAFA還將通過量身打造的宣傳活動，提高公眾對可持續航空燃料所產生的影響的認識，讓更多人了解並支持這項技術。

超過160位行業領袖和政策制定者出席了今天的成立儀式，凸顯了ASAFA在推動可持續航空解決方案方面所扮演的重要角色。此次活動開啟了ASAFA將可持續航空燃料打造成為亞洲航空業基石的征程，推動亞洲航空業邁向更具韌性和環境可持續性的未來。

SOURCE Asia Sustainable Aviation Fuel Association