亞洲可持續航空燃料協會成立，促進亞洲可持續航空燃料政策、市場和投資轉型

新聞提供者Asia Sustainable Aviation Fuel Association
07 11月, 2024, 18:38 CST
新加坡2024年11月7日 /美通社/ -- 亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)今日在新加坡正式成立，旨在加速推進可持續航空燃料在亞洲的普及。在大韓航空、1PointFive、敦豪集團、必維國際檢驗集團、Marquis Energy Global、歐盟-東盟商務理事會、SkyNRG、PT. Green Energi Utama和Quantum Commodity Intelligence等先驅成員的支持下，ASAFA致力於在東南亞、韓國、日本、印度和中國等主要地區協調政策、完善市場框架，並提高公眾對可持續航空燃料的認識。先驅合作伙伴包括Sustainable Aviation Futures、Korea – Europe & You和General Index。
ASAFA首席執行官Fabrice Espinosa表示：「我們在各項工作中將亞洲擺在核心位置，通過推行一系列政策來解決市場低效問題、吸引投資並將可持續航空燃料確立為航空業可行的脫碳選擇，使亞洲成為可持續航空燃料領域的佼佼者，推動航空業實現淨零排放。」
ASAFA的使命是構建一個協作生態系統，通過聯合原料供應商、技術許可方、燃料聚合商、生物燃料生產商、航空公司、投資者和政策制定者，共同應對可持續航空燃料價值鏈中的核心挑戰。該協會將主辦每月網絡研討會、線下研討會、閉門對話、技術實地考察，並編寫行業白皮書，以推動可持續航空燃料在亞洲的發展。
ASAFA還宣布與A*STAR簽署了一份諒解備忘錄。這項合作在協會成員與A*STAR的研究所之間建立了聯系，為試點和實施先進的可持續航空燃料技術開辟了道路。合作還涉及拓展商業人脈、制定運營與技術路線圖，以及推廣A*STAR Collaborative Commerce Marketplace，以支持本地企業發展並加強新加坡的航空創新生態系統。
ASAFA的工作不僅限於政策改革，還包括完善市場框架，支持可持續航空燃料發展。通過由行業和政府利益相關方組成的充滿活力的工作組，ASAFA將識別市場空白，協調各方利益，並采取措施提高可持續航空燃料在亞洲的普及度和經濟可行性。
除了政策和市場結構方面的工作之外，ASAFA還將通過量身打造的宣傳活動，提高公眾對可持續航空燃料所產生的影響的認識，讓更多人了解並支持這項技術。
超過160位行業領袖和政策制定者出席了今天的成立儀式，凸顯了ASAFA在推動可持續航空解決方案方面所扮演的重要角色。此次活動開啟了ASAFA將可持續航空燃料打造成為亞洲航空業基石的征程，推動亞洲航空業邁向更具韌性和環境可持續性的未來。
SOURCE Asia Sustainable Aviation Fuel Association
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