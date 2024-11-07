亞洲可持續航空燃料協會成立，促進亞洲可持續航空燃料政策、市場和投資轉型

新聞提供者

Asia Sustainable Aviation Fuel Association

07 11月, 2024, 18:38 CST

新加坡2024年11月7日 /美通社/ -- 亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)今日在新加坡正式成立，旨在加速推進可持續航空燃料在亞洲的普及。在大韓航空、1PointFive、敦豪集團、必維國際檢驗集團、Marquis Energy Global、歐盟-東盟商務理事會、SkyNRG、PT. Green Energi Utama和Quantum Commodity Intelligence等先驅成員的支持下，ASAFA致力於在東南亞、韓國、日本、印度和中國等主要地區協調政策、完善市場框架，並提高公眾對可持續航空燃料的認識。先驅合作伙伴包括Sustainable Aviation Futures、Korea – Europe & You和General Index。

ASAFA首席執行官Fabrice Espinosa表示：「我們在各項工作中將亞洲擺在核心位置，通過推行一系列政策來解決市場低效問題、吸引投資並將可持續航空燃料確立為航空業可行的脫碳選擇，使亞洲成為可持續航空燃料領域的佼佼者，推動航空業實現淨零排放。」

亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)首席執行官Fabrice Espinosa先生在新加坡舉行的成立儀式上發表演講，該儀式吸引了約200人參加。 圖片由Edwin Koo為ASAFA拍攝
亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)首席執行官Fabrice Espinosa先生在新加坡舉行的成立儀式上發表演講，該儀式吸引了約200人參加。 圖片由Edwin Koo為ASAFA拍攝
（從左往右）亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)創始人Gabriel Ho先生、Dietmar Posselt博士、Teo Hui Ling女士和Fabrice Espinosa先生在新加坡舉行的成立儀式上合影，該儀式吸引了約200人參加。 圖片由Edwin Koo為ASAFA拍攝
（從左往右）亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)創始人Gabriel Ho先生、Dietmar Posselt博士、Teo Hui Ling女士和Fabrice Espinosa先生在新加坡舉行的成立儀式上合影，該儀式吸引了約200人參加。 圖片由Edwin Koo為ASAFA拍攝
亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)首席執行官Fabrice Espinosa先生在新加坡舉行的成立儀式上發表演講，該儀式吸引了約200人參加。 圖片由Edwin Koo為ASAFA拍攝 （從左往右）亞洲可持續航空燃料協會(ASAFA)創始人Gabriel Ho先生、Dietmar Posselt博士、Teo Hui Ling女士和Fabrice Espinosa先生在新加坡舉行的成立儀式上合影，該儀式吸引了約200人參加。 圖片由Edwin Koo為ASAFA拍攝

ASAFA的使命是構建一個協作生態系統，通過聯合原料供應商、技術許可方、燃料聚合商、生物燃料生產商、航空公司、投資者和政策制定者，共同應對可持續航空燃料價值鏈中的核心挑戰。該協會將主辦每月網絡研討會、線下研討會、閉門對話、技術實地考察，並編寫行業白皮書，以推動可持續航空燃料在亞洲的發展。

ASAFA還宣布與A*STAR簽署了一份諒解備忘錄。這項合作在協會成員與A*STAR的研究所之間建立了聯系，為試點和實施先進的可持續航空燃料技術開辟了道路。合作還涉及拓展商業人脈、制定運營與技術路線圖，以及推廣A*STAR Collaborative Commerce Marketplace，以支持本地企業發展並加強新加坡的航空創新生態系統。

ASAFA的工作不僅限於政策改革，還包括完善市場框架，支持可持續航空燃料發展。通過由行業和政府利益相關方組成的充滿活力的工作組，ASAFA將識別市場空白，協調各方利益，並采取措施提高可持續航空燃料在亞洲的普及度和經濟可行性。

除了政策和市場結構方面的工作之外，ASAFA還將通過量身打造的宣傳活動，提高公眾對可持續航空燃料所產生的影響的認識，讓更多人了解並支持這項技術。

超過160位行業領袖和政策制定者出席了今天的成立儀式，凸顯了ASAFA在推動可持續航空解決方案方面所扮演的重要角色。此次活動開啟了ASAFA將可持續航空燃料打造成為亞洲航空業基石的征程，推動亞洲航空業邁向更具韌性和環境可持續性的未來。

SOURCE Asia Sustainable Aviation Fuel Association