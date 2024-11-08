斯洛伐克總理菲佐到訪國軒高科

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國軒高科

08 11月, 2024, 11:01 CST

合肥2024年11月8日 /美通社/ -- 114日，斯洛伐克總理羅貝爾特菲佐在來華正式訪問期間，專程到訪合肥，考察國軒高科。斯洛伐克副總理兼經濟部部長丹妮薩薩科娃，以及財政部、外交部、使領館等主要官員隨同考察。

在國軒高科總部展廳參觀期間，菲佐總理詳細詢問了電池包成組方式、固態電池的技術優勢等，並在驗證院，認真聽取了有關電池測試驗證的相關介紹。在西街車展現場，菲佐總理認真鑒賞了搭載國軒電池的奇瑞、江淮、長安、吉利、零跑、長城、賽力斯等新能源車型。

董事長李縝向菲佐總理現場贈送了標准電芯模型及6輛易佳電智能移動充電樁。面對這份特殊的禮物，菲佐總理笑著打趣「現在我們可以開展一項新業務了！」

在新站大眾 UC 工廠參觀環節，菲佐總理對國軒高科標准電芯制造技術表示高度贊揚，並就國軒在斯洛伐克擬投建工廠的相關問題進行了探討。董事長李縝表示：「在菲佐總理的關心下，在安徽省政府的支持下，我們願與InoBat一起，把這個合作項目打造成歐洲新能源的標桿企業，並願與斯洛伐克科學家和企業家一起為斯洛伐克的能源變革，歐洲的能源轉型，人類的能源文明，作出積極的貢獻。」

Slovak Prime Minister Robert Fico meets Chairman of Gotion High-Tech Li Zhen (PRNewsfoto/Gotion High-tech)
Slovak Prime Minister Robert Fico meets Chairman of Gotion High-Tech Li Zhen (PRNewsfoto/Gotion High-tech)

參訪臨別之際，菲佐總理充滿感慨，他說，國軒之行令人印象深刻，不僅讓訪問團對中國新能源產業有了更深刻的認識，也更進一步堅定了對國軒的信心。斯洛伐克政府將舉行專題會議，深入探討並全力推進與國軒未來的項目合作，希望該項目成為中斯合作的典范，希望中斯友誼長青，與國軒合作長長久久。

SOURCE 國軒高科

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