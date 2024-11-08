新華絲路：科技向善：聽花酒第三次受邀參加新加坡商業與慈善論壇

作為中國高端白酒品牌，連續三年參加該論壇的聽花酒繼續以其創新舉措和獨特的口感給包括近500名全球慈善家、投資者、學者和政策制定者在內的與會者留下了深刻印象。

剛果礦業部長連續品鑒多杯聽花酒後表示，聽花的風味非常迷人，讓人禁不住想多喝幾杯。一位來自波蘭的嘉賓在得知聽花酒的品牌名源於「聽花斷酒」這一古老釀酒技藝時，深感震撼。

現場嘉賓表示，通過品鑒聽花酒，他們首次深刻領略了中國白酒的文化內涵，對聽花酒獨特的風味和精湛的工藝贊歎不已。一些國際嘉賓表示期待聽花酒能夠在他們的國家「亮相」，讓更多的「酒客」了解和品嘗到這一優秀的中國酒品。

品鑒現場的亮點，就是一些年輕的投資人也對白酒文化表現出濃厚興趣。他們認為聽花酒入口柔和，焦糊香、花果香等迷人香氣交織在一起，形成一幅豐富的香氣圖譜。獨到的生津口感，齒頰舌下津液源源不斷，滋潤舒適，這在國際著名烈性酒領域，具有獨特的競爭優勢。

公司代表介紹，聽花酒總經銷公司「青海春天」（股票代碼：600381）將利用新加坡在商業貿易、市場秩序等方面的優勢地位，將其打造成為公司「一花一草」（聽花酒與冬蟲夏草）主營產品服務東南亞乃至全球的貿易戰略樞紐。落地「獅城」，「花開」世界。

在論壇的抽獎環節中，聽花酒成為現場嘉賓最為期待的幸運獎品。來自亞洲影響力家族的嘉賓代表論壇為兩位幸運嘉賓贈送了聽花酒。

被譽為「東方達沃斯」的新加坡商業與慈善論壇創辦於2016年，是匯集了全球家族、家族辦公室、基金會、慈善家等利益相關者的年度盛會。本屆論壇圍繞「全球願景：財富與資本向善」的主題，聚焦人工智能（AI）、醫療健康創新、可持續發展、影響力投資、企業出海等前沿話題，為與會者提供了與當代創新與進步的奠基者交流的寶貴機會。

論壇組委會秘書長、星島善萌創始人鄭煒先生對聽花酒出席論壇給予高度評價，認為聽花酒與論壇秉持的「財富與商業向善、倡導前沿科學與創新思維引領」的價值觀高度契合，是十分優秀的創新品牌，具有引領世界蒸餾酒健康化發展的創新價值。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/343012.html

SOURCE 新華絲路