新華絲路：長江文化藝術季在中國湖北宜昌閉幕

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11 11月, 2024, 09:59 CST

北京2024年11月11日 /美通社/ -- 11月4日，長江文化藝術季在湖北省宜昌市舉行閉幕式，正式落下帷幕。

閉幕式以「賡續長江文脈、共創時代華章」為主題，回顧了長江文化藝術季開幕以來的精彩瞬間，集中呈現大河人文變遷和流域時代風采。

11月4日，長江文化藝術季在湖北省宜昌市舉行閉幕式。 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
11月4日，長江文化藝術季在湖北省宜昌市舉行閉幕式。 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

閉幕儀式後上演了一場盛大的演出，以交響樂為基調，詩歌朗誦、雜技表演、鋼琴演奏、歌舞、民樂表演等多種文藝形式匯成一曲美的交響。演出還運用了AI、AR等科技手段、結合光影和裸眼3D等技術，全景展示了長江沿線各省、自治區、直轄市的特色文化，彰顯長江流域的深厚文化藝術底蘊和傳承。

長江文化藝術季於9月14日在武漢啟幕，歷時近兩個月，期間舉辦了包括藝術演出、學術研討會、主題展覽、電影周等在內的10項主要活動，吸引了海內外的廣泛參與。

專家表示，此次活動讓人們沉浸式體驗長江流域的變遷與文脈傳承，展示了中華民族的精神風貌、長江流域的蓬勃活力、湖北的特色風情，以及對世界的啟示和影響。

宜昌是長江中上游區域性中心城市，素有「三峽門戶」之稱，是除武漢外唯一承辦文化藝術季子活動的市州。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/342961.html

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