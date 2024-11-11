新華絲路：長江文化藝術季在中國湖北宜昌閉幕

閉幕儀式後上演了一場盛大的演出，以交響樂為基調，詩歌朗誦、雜技表演、鋼琴演奏、歌舞、民樂表演等多種文藝形式匯成一曲美的交響。演出還運用了AI、AR等科技手段、結合光影和裸眼3D等技術，全景展示了長江沿線各省、自治區、直轄市的特色文化，彰顯長江流域的深厚文化藝術底蘊和傳承。

長江文化藝術季於9月14日在武漢啟幕，歷時近兩個月，期間舉辦了包括藝術演出、學術研討會、主題展覽、電影周等在內的10項主要活動，吸引了海內外的廣泛參與。

專家表示，此次活動讓人們沉浸式體驗長江流域的變遷與文脈傳承，展示了中華民族的精神風貌、長江流域的蓬勃活力、湖北的特色風情，以及對世界的啟示和影響。

宜昌是長江中上游區域性中心城市，素有「三峽門戶」之稱，是除武漢外唯一承辦文化藝術季子活動的市州。

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SOURCE 新華絲路