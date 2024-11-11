三一助力智慧港口建設實現重大突破

新聞提供者三一集團
11 11月, 2024, 20:35 CST
天津港輪胎式起重機自動化改造項目：採用數字化、智能化解決方案實現節能減碳
上海2024年11月11日 /美通社/ -- 三一集團（以下簡稱「三一」）旗下港口機械子公司三一海洋重工有限公司（以下簡稱「三一海洋」）憑借其H-Move2.0智能系統，在天津港輪胎式起重機自動化項目中取得了重大突破。該系統將輪胎式起重機的運行效率提高到每小時20次操作，為建設綠色、數字化和智能化港口樹立了新標準。在COP29即將召開、製造業呼籲實現淨零排放的背景下，三一堅定地走產業轉型之路，以實際行動推動碳減排目標的實現。
三一海洋致力於成為物流裝備領域的技術領導者，為智慧港口提供電動化、智能化、無人駕駛以及綜合解決方案，助力全球港口機械行業實現綠色轉型。
面對節能減碳、智能化發展、防晃防扭需求以及勞動力短缺等挑戰，三一海洋在智能港口解決方案方面取得了顯著進展。這些解決方案採用實時防晃和防扭技術，確保操作的自動化和安全性，使操作效率超越傳統的人工方法。
通過利用數字孿生技術，團隊能夠預測和模擬集裝箱的軌跡和位置，並在基本技術功能中增加吊具下降操作，從而實現卓越的效果。傳統輪胎式起重機的自動化效率大約為每小時15到16個循環，而集成了GPS、AI可視化和3D掃瞄成像技術的新版本顯著提升了信號的可靠性。經過四個月的測試，45號機的自動化工作效率提高到了每小時20個循環，首次在業內超越了人工操作。
通過預測和模擬集裝箱的軌跡和位置，在人工作業的技術要領中加入了放下吊具的操作，效果顯著。傳統輪胎式起重機的自動化效率約為每小時15至16個循環。新升級的系統異常干預率僅為2.78%，操作比達到1:6，這意味著一個人可以同時管理多達6台輪胎式龍門起重機。
國家發改委綜合運輸研究所城市交通運輸中心主任程世東表示：「我們的運載工具及相關設備仍有升級空間，通過這些升級，我們可以更高效地利用資源，提升綠色低碳發展水平。」
實現淨零排放是當前最大的挑戰之一，三一正借助低碳轉型帶來的經濟和產業機遇，積極推動傳統工程機械行業的綠色低碳轉型。三一將以「新質生產力」為驅動力，加速推進低碳戰略，實現綠色發展目標。
SOURCE 三一集團
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