新華絲路：杭州臨平舉辦微短劇大會，助推產業高質量發展

羅建輝稱，行業迎來令人欣喜的新變化。「微短劇+」縱深發展，賦能多種業態的創新升級。同時，高品質微短劇日益成為中華文化海外傳播的新力量。

中國網絡視聽節目服務協會在活動期間發布了《中國微短劇行業發展白皮書（2024）》，該白皮書顯示，微短劇產業已進入轉型升級期，正式邁入2.0時代，展示了「精品化」、基層傳播力凸顯、創造數字經濟新玩法等行業發展趨勢。

同時，為進一步加強微短劇創作引導，推動題材創新，中國廣播電視社會組織聯合會發布了微短劇傳播與應用評測體系繁星指數。

浙江省文化廣電和旅游廳黨組書記、廳長陳廣勝表示，希望浙江微短劇行業以小敘事講好大主題、以小制作催生大產業，以小視窗賦能大文旅，推動微短劇向上向好向美發展。

據了解，臨平區近年來不斷完善「寫作、拍攝、播放、投資、評價」五位一體全產業鏈，聚力打造全國微短劇名城。

臨平區委副書記、區長周徐胤表示，下一步，臨平區將聚焦產業集聚、企業培育、品牌塑造等領域，加強產業全生命周期保障，使臨平成為文化視聽企業最希望落地、最適宜發展的地方。

今年恰逢中國大運河申遺成功十周年，也是由臨平區發起的中國大運河古鎮發展聯盟成立的第三年。值此大會，大運河主題精品微短劇創作計劃也正式啟動。

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SOURCE 新華絲路