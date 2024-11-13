朱拉隆功大學開設面向外籍人士的泰語課程

新聞提供者Chulalongkorn University Communication Center
13 11月, 2024, 10:57 CST
曼谷2024年11月13日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)泰語外國語中心(CTFL)主任Kiat Thepchuaysuk博士/助理教授表示：「學習泰語可以為在泰國生活或旅行的外籍人士打開獲得新體驗和就業機會的大門。」
CTFL開設的「泰語短期班」頗受外籍人士歡迎。該中心目前提供九個級別的泰語教學，按學習過程分為初級（1-2-3）、中級（4-5-6）和高級（7-8-9）。既有線上課程也有線下課程，每個級別需要學習2個月或6周，然後休息2周。課程結束時會定期舉行考試。入學前會進行分級測試，課程每周上五天，每天三小時。如果您在國外或其他省份，可以報名參加線上課程。
CTFL還與朱拉隆功大學學習創新中心合作，開設了名為「外國人交際泰語」(Communicative Thai for Foreigners)的視頻模塊式Chula MOOC（大型開放式網絡課程），共提供九種語言版本。該課程通過學前測驗和學後測驗來檢查學生的學習進度。學生完成課程後將獲得朱拉隆功大學頒發的結業證書。
Chula MOOC是一個面向大眾的免費在線學習平台。用戶可隨時隨地方便地學習這些課程。
有關短期班的更多信息，請訪問Chula MOOC和Chula MOOC Flexi。
CTFL不久前還推出了外籍人士泰語外國語(TFL)碩士課程，這是泰國的首個此類課程。該課程將於2024年第二學期開始，專為希望達到泰語高級水平的非母語人士設計。
該課程的主要目標是讓畢業生能夠深刻理解泰國的語言和文化。無論他們的職業方向是學術研究、翻譯、商務、泰語教學還是與非政府組織合作，該課程都致力於將他們培養成能夠在各個領域應用泰語技能的全面發展的專業人才。
如需了解更多信息，請聯系朱拉隆功大學文學院泰語外國語中心(CTFL)：[email protected]，或訪問https://www.arts.chula.ac.th/CTFL/。
閱讀全文：https://www.chula.ac.th/en/highlight/194628/
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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