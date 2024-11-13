聖保羅醫院與華為攜手加速醫療保健領域的數字化轉型

聖保羅醫院診斷影像服務部主任Josep Munuera博士探討了人工智能(AI)作為增強和優化影像診斷、開發預測模型等流程的強有力工具的潛力。他強調說，這些進步能夠更有效地支持實施精准醫療，更精確、更有效地根據病人的個體需求，來定制治療方案。

在圓桌討論中，與會者強調了公私組織合作對於推動醫療保健領域創新和效率提升的重要性。他們特別強調了聖保羅醫院與華為之間的合作，將其視為典范，尤其是關注數據存儲和安全解決方案這兩大領域。此類合作對於實現醫療保健系統進行安全的數字化轉型至關重要，能夠在確保病人敏感數據受到保護的同時，促進現代化的高效基礎設施建設。

聖保羅醫院正在擴展其技術能力，以應對現代醫學的復雜挑戰。在Josep Munuera博士的領導下，該醫院成立了新的高級醫學影像、AI和影像引導治療研究小組。

同樣地，聖保羅醫院維度實驗室(Dimension Lab)主任Abdel Hakim Moustafa博士引領了該醫院在3D技術領域的進步。他在3D建模、數字孿生和3D打印定制醫療器械方面的工作，徹底改變了進行復雜手術的方式，能夠為患者制定個性化計劃，從而提高手術的精確性和安全性。維度實驗室使用虛擬手術規劃和數字孿生，充分證明了聖保羅醫院對個性化醫療的承諾，並展示了該醫院在將臨床專業知識與尖端技術相結合方面的領先地位。

Hakim Moustafa博士解釋了跨學科協調的重要性。他強調了聖保羅醫院的生物醫學工程師、醫生和護士如何攜手合作，共同提供數字健康解決方案。這種協作方法旨在通過將先進的定制化醫療保健技術融入臨床實踐，來提升患者護理水平。

華納兄弟探索頻道(Warner Brothers Discovery)在華為的支持下制作的紀錄片系列《Being Digi-Sapiens》（成為數字智人），展現了數字技術為聖保羅醫院創新護理所做的貢獻。

該系列紀錄片由YouTube名人Simone Giertz主持，她指出，在過去，患者記錄主要是醫生的手寫筆記。如今，這些記錄包含了散布在眾多平台上的數千個數據點，通常以X光片、聲波圖和計算機軸向斷層掃描(CAT)等圖像的形式呈現。所有這些數據都必須能夠通過最具彈性、容錯能力最強的IT系統，來快速訪問和進行保護。

華為正在為實現這一目標貢獻自己的力量。自2020年以來，華為一直是聖保羅醫院在尖端存儲系統領域的首席戰略合作伙伴。華為已經為聖保羅醫院提供了全閃存存儲解決方案，使醫護人員在需要時能夠近乎即時地訪問病人數據。該解決方案采用了最新的備份、恢復和防勒索軟件技術，確保病人的數據得到最高級別的保護。

華為歐洲區高級副總裁Kenneth Fredriksen先生表示：「通過與聖保羅醫院等機構合作，我們希望為整個歐洲帶來更便捷、更安全、更互聯的生活。華為依然堅定地致力於與各行各業的組織合作，將智能數字解決方案帶到社會的每個角落。」

在即將舉行的「HUAWEI CONNECT 2024 Paris 」活動上，華為將在歐洲推出其新一代OceanStor Dorado全閃存存儲解決方案。

SOURCE 華為技術有限公司